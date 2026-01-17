​W wyniku dwóch lawin, które zeszły w austriackich Alpach, życie straciło pięć osób. Służby ratunkowe ostrzegają przed bardzo niebezpiecznymi warunkami i apelują do narciarzy oraz turystów o zachowanie szczególnej ostrożności.

/ Shutterstock

W wyniku dwóch lawin w austriackich Alpach zginęło pięć osób, a trzy zostały ranne.

Do tragedii doszło w dolinie Grossarltal i okolicach Bad Hofgastein.

Władze apelują o unikanie niebezpiecznych terenów i korzystanie wyłącznie z wyznaczonych tras.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W sobotę w austriackich Alpach doszło do dwóch tragicznych w skutkach zejść lawin. W godzinach popołudniowych na wysokości około 2150 m n.p.m., na szczycie Finsterkopf w dolinie Grossarltal w kraju związkowym Salzburg, potężna masa śniegu zasypała siedmiu narciarzy - czterech z nich zginęło, a trzech zostało poważnie rannych.

Druga lawina zeszła w rejonie Bad Hofgastein. Porwała kobietę, która wybrała się na wycieczkę wraz z mężem. Niestety, mimo szybkiej akcji ratunkowej, kobiety nie udało się uratować.

Szeroko zakrojona akcja ratunkowa

W działaniach ratunkowych uczestniczyło około 90 ratowników górskich, zespoły pomocnicze oraz kilka helikopterów, które transportowały rannych do szpitali. Akcja była utrudniona przez trudne warunki pogodowe i niestabilną pokrywę śnieżną.

Służby ratownicze ostrzegają, że obecnie sytuacja lawinowa w austriackich Alpach jest wyjątkowo niebezpieczna. Stary i świeży śnieg są słabo związane, co powoduje niestabilność pokrywy i zwiększa ryzyko zejścia lawin.

W ostatnich dniach w regionie spadło od 20 do 50 centymetrów świeżego śniegu po kilku tygodniach bez opadów. W ostatnich dniach w Alpach doszło już do innych tragicznych wypadków. Ofiarami lawin padli młody obywatel Czech oraz mężczyzna o nieustalonej tożsamości. Obaj zginęli poza wyznaczonymi trasami narciarskimi.

Apel o ostrożność

Władze i służby górskie nieustannie apelują do narciarzy oraz turystów o unikanie wypraw w tereny o podwyższonym ryzyku lawinowym. Zaleca się korzystanie wyłącznie z wyznaczonych tras oraz śledzenie aktualnych komunikatów lawinowych.