Ministerstwo Zdrowia uruchomiło specjalną aplikację, która ma pomóc ocenić ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Dzięki wirtualnemu systemowi, użytkownik może otrzymać wstępną ocenę swojego stanu oraz rekomendacje dalszych działań.

Zdj. ilustracyjne / Nacho Gallego / PAP/EPA

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o udostępnieniu kolejnego rozwiązania technologicznego, które ma wesprzeć obywateli w stanie epidemii w Polsce. System "Sprawdź, czy masz objawy COVID-19" ma pomóc ocenić ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Jest to krótki wywiad elektroniczny.

Resort zdrowia zwraca uwagę, że w warunkach dynamicznego rozwoju pandemii, szybki dostęp do rzetelnej informacji jest bardzo ważny dla sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania obywateli.



System "Sprawdź, czy masz objawy COVID-19" ma za zadanie wspierać proces oceny stanu pacjenta i prawdopodobieństwa zakażenia koronawirusem. Ministerstwo poinformowało, że został on przygotowany w ścisłej współpracy ze specjalistami z zakresu medycyny, w oparciu o wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz o zalecenia amerykańskiego Centrum ds. Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC). Na prośbę Ministerstwa Zdrowia rozwiązanie konsultowali i oceniali również krajowi lekarze.



Aplikacja do oceny stanu pacjenta (triage) w zakresie choroby COVID-19 wraz z poradami na temat tego, jakie kroki powinien podjąć diagnozujący się użytkownik dostępna jest w serwisie www.pacjent.gov.pl . Zintegrowana została z wirtualnym asystentem (chatbotem), który udziela odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o koronawirusa - wyjaśnia wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.





Połączenie tych dwóch rozwiązań opartych m.in. o algorytmy sztucznej inteligencji oraz zaawansowane metody predykcyjne w jednym serwisie informacyjnym zapewnia Obywatelom dostęp do rzetelnej, aktualnej wiedzy oraz oferuje instrukcje, które krok po kroku wyjaśniają, jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 - wskazuje Cieszyński.



Jak wyjaśnia MZ, osoby, które zaniepokoiło wystąpienie objawów sugerujących możliwość zakażenia koronawirusem przy pomocy prostego i intuicyjnego formularza w krótkim czasie otrzymują wstępną ocenę swojego stanu oraz rekomendacje dalszych działań. Formularz prowadzi pacjenta przez zestaw pytań opartych na standardach wywiadu lekarskiego, a każde pojawiające się pytanie jest zależne od poprzednich odpowiedzi.



Użytkownik opisuje swoje objawy, a system zadaje pytania diagnostyczne i ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia zakażenia koronawirusem oraz występowania innych chorób. Analiza odpowiedzi podpowiada użytkownikowi, jak reagować, gdy pojawią się objawy chorobowe, czy należy już zgłosić się do właściwego punktu medycznego, czy tylko stosować do ogólnych zasad sanitarnych.



Rekomendacje dot. dalszych zachowań pacjenta przy poszczególnych poziomach ryzyka opracowane zostały w porozumieniu z Głównym Inspektoratem Sanitarnym (GIS). Resort zaznacza jednocześnie, że wywiad taki nie jest poradą, konsultacją ani diagnozą lekarską. Ma on charakter wyłącznie informacyjny, gdyż tylko lekarz oraz wykonany test laboratoryjny mogą potwierdzić chorobę.



Rozwiązanie "Sprawdź, czy masz objawy COVID-19" działa na najpopularniejszych przeglądarkach: Mozilla FireFox, Google Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer, Safari, można z niego korzystać także na urządzeniach mobilnych.