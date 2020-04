"O 743 wzrosła w ciągu ostatniej doby w Hiszpanii liczba osób zmarłych z powodu koronawirusa" – poinformowało we wtorek ministerstwo zdrowia. Od początku epidemii odnotowano w tym kraju 13 798 zgonów na Covid-19, a zakażonych zostało ponad 140 tysięcy osób.

Koronawirus w Hiszpanii / ALEJANDRO GARCIA / PAP/EPA

W sumie od początku epidemii infekcję wykryto u 140 510 osób - przekazał resort zdrowia Hiszpanii. W ciągu ostatnich 24 godzin stwierdzono 5478 nowych zakażeń.

Hiszpańskie służby sanitarne w komunikacie wskazały, że po czterech dniach sukcesywnego spadku liczby nowych zgonów na Covid-19 we wtorek tendencja ta wyhamowała. O ile pomiędzy niedzielą a poniedziałkiem zanotowano 637 nowych ofiar śmiertelnych koronawirusa, to podczas ostatniej doby było ich 743.



Zmiana tendencji nastąpiła też w przypadku zakażeń koronawirusem. W ciągu ostatnich 24 godzin ich liczba zwiększyła się o 5478, podczas gdy dobę wcześniej wzrost nowych infekcji wyniósł 4273.



Ponownie wzrosła też liczba nowych pacjentów, którzy z powodu złego stanu zdrowia trafili na oddziały intensywnej terapii. O ile pomiędzy niedzielą a poniedziałkiem było ich 70, to już w ciągu ostatniej doby 138.



W poniedziałek po południu większość hiszpańskich szpitali informowała, że po raz pierwszy od początku epidemii na ich oddziałach intensywnej terapii przyjęto mniej pacjentów w porównaniu do wcześniejszych dni.



Pozytywną tendencją, na którą we wtorek zwraca uwagę hiszpańskie ministerstwo zdrowia, jest szybki wzrost liczby pacjentów wyleczonych z Covid-19. Podczas ostatniej doby ich grono powiększyło się o 2771 do 43 208 osób.