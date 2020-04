Od wtorku duże sieci handlowe zmieniają tryb pracy. Chodzi o możliwość zakupów przed Wielkanocą. Sklepy sieci Biedronka będą działać całodobowo. W podobny sposób będą pracowały też sklepy sieci Lidl, z wyłączeniem godzin między 3 a 4 w nocy.

Informacja umieszczona na markecie w Lublinie w związku z nowymi przepisami kryzysowymi odnośnie liczby klientów / Wojtek Jargiło / PAP

Biedronka poinformowała, że od 2 kwietnia jej sklepy będą czynne w godz. 6.00 - 24.00. W dniach 7-10 kwietnia sklepy Biedronki będą czynne przez całą dobę.

Również Lidl wprowadził od 2 kwietnia zmiany. Większość sklepów była czynna w godzinach 6.00 - 24.00. Teraz część sklepów będzie działać całodobowo (24 godziny). Chodzi przede wszystkim o duże miasta.



Od 1 kwietnia sklepy Kauflandu w większości są czynne w godzinach 6.00 - 23.00.

Od 6 do 10 kwietnia sklepy Netto są otwarte w godzinach 6.00 - 24.00. Z kolei w Wielką Sobotę - do godziny 13.



Sieć Dino poinformowała w komunikacie, że jej markety będą czynne w godz. 6.30 - 21.00.

Sieć Auchan będzie pracowała do godziny 21. Carrefour poinformował, że hipermarkety sieci w większości będą otwarte do godziny 20.



Część sklepów przygotowała też dla klientów pakiety zakupowe. Można taki zestaw zamówić przez internet, a potem odebrać go osobiście w sklepie.



Przed świętami warto sprawdzić godziny otwarcia sklepów w internecie. Nie można wykluczyć, że wprowadzane będą zmiany. Zależeć to będzie od tego, jak wiele osób będzie robiło zakupy na ostatnią chwilę.



Nowe zasady zakupów

Od ubiegłego tygodnia obowiązują limity osób przebywających w sklepach. Między godziną 10 a 12 prowadzono też godziny dla seniorów. Co się zmieniło?

Sklepy i punkty usługowe - 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia. Jeśli w sklepie jest 10 kas, to zakupy będzie mogło robić 30 osób jednocześnie. W urzędach pocztowych limit ten ograniczony jest do dwóch osób na jedno okienko.Na bazarach i targowiskach obowiązuje ograniczenie do trzech osób na jedno stoisko.



W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte. Od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci muszą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach.



W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.