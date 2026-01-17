Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział wprowadzenie dodatkowych ceł na towary z ośmiu europejskich państw w odpowiedzi na krytyczne stanowisko wobec amerykańskich planów przejęcia Grenlandii.

/ Shutterstock

Donald Trump zagroził wprowadzeniem ceł na towary z ośmiu krajów europejskich.

Decyzja jest reakcją na sprzeciw tych państw wobec amerykańskich planów przejęcia Grenlandii.

Cła mają wynosić początkowo 10 proc., a od czerwca wzrosnąć do 25 proc.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W sobotę prezydent USA Donald Trump ogłosił na platformie Truth Social, że zamierza nałożyć dodatkowe cła na towary pochodzące z ośmiu europejskich krajów. Decyzja ta jest bezpośrednią odpowiedzią na krytyczne stanowisko tych państw wobec amerykańskich planów przejęcia kontroli nad Grenlandią. Trump podkreślił, że taryfy będą obowiązywać do momentu sfinalizowania umowy dotyczącej zakupu wyspy.

Szczegóły planowanych ceł

Według zapowiedzi już od 1 lutego 2026 roku towary z Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Holandii mają zostać objęte cłami w wysokości 10 procent. Jeśli do 1 czerwca nie dojdzie do porozumienia w sprawie Grenlandii, taryfy wzrosną do 25 procent.

Tak stanowcze działania mają na celu wywarcie presji na europejskich partnerów i skłonienie ich do zmiany stanowiska wobec amerykańskich aspiracji dotyczących największej wyspy świata.

Grenlandia w centrum globalnej polityki

Grenlandia, największa wyspa świata, od lat budzi zainteresowanie światowych mocarstw ze względu na swoje strategiczne położenie. Stany Zjednoczone już wcześniej wyrażały chęć zwiększenia swojej obecności na wyspie, argumentując to względami bezpieczeństwa narodowego oraz potencjałem gospodarczym.

Prezydent USA od dawna podkreślał, że Grenlandia ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Wyspa, będąca autonomicznym terytorium Danii, posiada bogate złoża surowców mineralnych. Trump nie ukrywa, że jest gotów sięgnąć po "wszystkie środki", aby zapewnić USA kontrolę nad Grenlandią - nie wykluczając nawet użycia siły militarnej.

Próby przejęcia kontroli nad Grenlandią spotykają się jednak z jednoznacznym sprzeciwem zarówno ze strony Danii, jak i innych państw europejskich.