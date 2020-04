Jak dowiedział się reporter RMF FM, Grzegorz Kwolek, od 1 kwietnia w ramach programu „Zdalna Szkoła” podpisano dopiero 3 umowy, które umożliwią dofinansowanie ze środków unijnych zakupu komputerów, tabletów i oprogramowania.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Kiedy zostaną podpisane kolejne umowy? Jak informuje reporter RMF FM - 36 umów już zostało wysłanych do podpisania przez samorządy, a kolejnych 86 gmin uzupełnia jeszcze wnioski o informacje, których według Ministerstwa Cyfryzacji zabrakło, do zakończenia formalności.

Jak wynika z danych Ministerstwa Cyfryzacji w kolejce jest jeszcze ponad 2 tys. wniosków - dokładnie 2 403, tylu użytkowników zarejestrowało się w systemie aplikacyjnym. Do tej pory wstępnie zweryfikowano 333 wnioski, a ponad 1,7 tys. nie zostało rozpatrzonych.

Resort nie podaje, jaka jest łączna wartość dofinansowania, o które zawnioskowały samorządy. Do dzielenia jest ponad 186 mln złotych.

Jak przypomina Ministerstwo Cyfryzacji, gminy nie muszą wstrzymywać się z zakupami sprzętu do podpisania umowy. Co więcej, jeśli sprzęt kupiły po 16 marca - także mogą liczyć na zwrot pieniędzy. Złożenie wniosku to gwarancja wypłaty.