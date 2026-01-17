Prezydent Francji Emmanuel Macron stanowczo zareagował na zapowiedzi wprowadzenia ceł przez Donalda Trumpa. Władze Francji i innych krajów europejskich podkreślają, że Europa odpowie wspólnie i nie ulegnie presji ze strony USA.

Macron odpowiada na groźby celne Trumpa / YOAN VALAT/AFP/East News / East News

Prezydent Francji Emmanuel Macron stwierdził, że groźby celne prezydenta USA Donalda Trumpa są "nie do przyjęcia". W oświadczeniu opublikowanym w serwisie X Macron podkreślił, że Francja i Europa są gotowe odpowiedzieć na ewentualne taryfy, jeśli zostaną one wprowadzone. "Żadne zastraszanie czy groźby nie mogą wpłynąć na nas, ani w Ukrainie, ani w Grenlandii, ani w innych częściach świata" - zaznaczył Macron.

Do słów Macrona dołączyli premierzy Szwecji i Wielkiej Brytanii. Ulf Kristersson podkreślił, że Europa "nie ulegnie szantażowi", a sprawy Grenlandii i Danii powinny być rozstrzygane wyłącznie przez te kraje. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer nazwał amerykańskie groźby "absolutnie niewłaściwymi" i zapowiedział rozmowy z administracją USA.

Tło sporu: Grenlandia i bezpieczeństwo w Arktyce

Donald Trump zapowiedział wprowadzenie 10-procentowych ceł na import towarów z ośmiu krajów europejskich w związku z ich stanowiskiem wobec Grenlandii. Taryfy mają wejść w życie 1 lutego, a od 1 czerwca wzrosnąć do 25 proc. Trump argumentuje, że USA powinny posiadać Grenlandię, by zapobiec przejęciu wyspy przez Rosję lub Chiny.

W odpowiedzi Dania ogłosiła zwiększenie obecności wojskowej na wyspie, a do działań dołączają także inne kraje NATO, w tym Francja, Wielka Brytania, Niemcy i Norwegia.

Liderzy europejscy podkreślają, że tylko mieszkańcy Grenlandii i Danii mogą decydować o przyszłości wyspy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził poparcie dla suwerenności Danii. Macron zapewnił, że Europa zna sposoby na obronę swojego suwerennego stanowiska i nie pozwoli na narzucanie jej decyzji przez groźby z zewnątrz.

"Groźby wprowadzenia ceł są nie do przyjęcia i nie mogą mieć miejsca w tym kontekście. Europejczycy odpowiedzą w sposób zjednoczony i skoordynowany. Dopilnujemy, by suwerenność Europy została zachowana" - napisał Macron na X.