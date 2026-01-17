Tragedia w miejscowości Przydatki Gołaszewskie koło Włocławka (woj. kujawsko-pomorskie). Strażacy, wezwani przez zaniepokojonych sąsiadów, po siłowym wejściu do zamkniętego domu odnaleźli ciała dwóch kobiet - 50-latki i jej 85-letniej matki. Jak poinformował mł. bryg. Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy włocławskiej straży pożarnej, prawdopodobną przyczyną śmierci było zatrucie tlenkiem węgla.

W domu nie stwierdzono już obecności czadu, jednak znajdowały się tam urządzenia mogące go wydzielać. Zatrucie tlenkiem węgla jest jedną z głównych hipotez branych pod uwagę przez śledczych.

Na miejscu pracują służby, a prokuratura prowadzi śledztwo mające wyjaśnić dokładne okoliczności śmierci kobiet.

To już drugie tragiczne zdarzenie związane z czadem w regionie w ostatnich dniach. W czwartek w kamienicy w Śródmieściu Chełmna zmarła 31-letnia matka oraz jej troje dzieci w wieku 2, 7 i 12 lat. Policję zaalarmowała siostra ofiary, a strażacy po przybyciu na miejsce wykryli bardzo wysokie stężenie tlenku węgla. Prokuratura Okręgowa w Toruniu wszczęła śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich, a jedną z hipotez jest niesprawny piecyk gazowy.

Czad – cichy zabójca

Tlenek węgla, potocznie nazywany czadem, powstaje podczas niepełnego spalania paliw w warunkach niedoboru tlenu. Najczęstszą przyczyną zatruć są niesprawne przewody kominowe, ich nieszczelność, brak konserwacji oraz niedostosowanie wentylacji do nowych, szczelnych okien i drzwi. Według danych Komendy Głównej PSP w 2025 roku w Polsce z powodu zatrucia czadem zmarły 52 osoby, a rok wcześniej - 53.

Od 1 stycznia 2030 roku stosowanie autonomicznych czujek tlenku węgla stanie się obowiązkowe w pomieszczeniach, gdzie odbywa się spalanie paliw. Nowe przepisy obejmą zarówno lokale mieszkalne, jak i użytkowe oraz obiekty świadczące usługi hotelarskie. Eksperci podkreślają, że już dziś warto zadbać o bezpieczeństwo i wyposażyć domy w czujniki czadu, które mogą uratować życie.