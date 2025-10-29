Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu poparcia dla partii politycznych, przygotowanym przez Ogólnopolską Grupę Badawczą. Jej wynik nie przekłada się jednak na liczbę mandatów, która dawałaby większość w Sejmie. Co więcej, pozostałe ugrupowania, które przekroczyłby próg wyborczy, są raczej dalekie ideologicznie od KO i trudno sobie wyobrazić, że będą współrządzić z partią Donalda Tuska.

Donald Tusk / Adam Burakowski / East News

W najnowszym sondażu OGB Koalicja Obywatelska prowadzi z poparciem na poziomie 39 proc.

Według badania do Sejmu weszłoby jeszcze Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej.

Przeliczenie poparcia na mandaty pokazuje, że o ile "na papierze" triumfuje KO, to realnym wygranym może okazać się PiS. To ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego miałoby przy tym układzie sił większe szanse na zbudowanie w Sejmie większości.

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Spora przewaga Koalicji Obywatelskiej nad Prawem i Sprawiedliwością

W sondażu OGB dla portalu stan360 Koalicja Obywatelska zdobyła 39 proc. poparcia. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 28,07 proc.



Sondażowe podium zamyka Konfederacja - chce na nią głosować 14,26 proc. badanych.

Według badania, do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej. Popiera ją 6,88 proc. badanych.

Progu wyborczego nie przekracza w badaniu OGB Partia Razem (2,25 proc.) oraz trzy ugrupowania tworzące obecny rząd - Lewica (4,48 proc.), Polska 2050 (2,89 proc.) i Polskie Stronnictwo Ludowe (2,17 proc.).