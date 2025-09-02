"Kupujemy od Amerykanów masę sprzętu, wydajemy miliardy dolarów. Mamy prawo w Polsce budować prawo dobre dla Polski" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM o podatku cyfrowym wicepremier Krzysztof Gawkowski. Na pytanie, czy rząd wycofa się z planów wprowadzenia nowej daniny w razie krytyki Donalda Trumpa, odpowiedział stanowczo: "Nie". "Ustawa będzie pod koniec tego roku" - dodał.

Gawkowski zaznaczył, że na razie nie rozmawiał na ten temat z Kancelarią Prezydenta RP. Podatek cyfrowy będzie ustawowo wprowadzony pod koniec tego roku. Uważam, że to obecnie nie jest temat na agendę spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Kiedy pojawiają się głosy z administracji, czy możemy nad tym pracować, zawsze odpowiadam, że Polska będzie pracowała, bo Polska sama pisze prawo w Polsce - podkreślił.

Wicepremier przypomniał, że podatek cyfrowy - czy też sprawiedliwościowy - funkcjonuje już w Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii. Dopytywany, czy w takim razie Polska idzie na zwarcie z administracją USA, która broni amerykańskich korporacji, odpowiedział: Idziemy w kierunku rozsądnego budowania prawa, które ma nam zapewnić większe środki na innowacje i technologie w budżecie państwa. Wskazał, że prawo będzie tworzone na warunkach partnerskich.

Podkreślił, że podatek cyfrowy nie jest wymierzony przeciwko amerykańskim firmom. Jest przeciwko firmom, które w Polsce nie płacą uczciwych podatków - ocenił. Dodał, że są amerykańskie firmy, które płacą sprawiedliwe podatki, ale są też takie, które płacą mniej niż polskie korporacje o mniejszych obrotach. To jest nieuczciwe, tak nie powinno być - zaznaczył.

Przed wizytą Nawrockiego w USA. "Jest wspólna linia"

Jest wspólna linia rządu i prezydenta - zapewnił przed wizytą Karola Nawrockiego w USA wicepremier Krzysztof Gawkowski. Jest dokument, który otrzymał pan prezydent (...) i jasno wskazuje kierunki polskiej polityki zagranicznej, która dla rządu, premiera i prezydenta jest wspólna - zaznaczył minister cyfryzacji.

Nie wyobrażam sobie, żeby prezydent tego dokumentu nie wspierał, ponieważ rząd rządzi w Polsce, a prezydent reprezentuje kraj. To jest dokument, który wyznacza kierunki rozmów z prezydentem Trumpem - w kwestiach bezpieczeństwa Ukrainy, Polski, obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce, budowy polskiej armii... - dodał.

Gawkowski pochwalił Karola Nawrockiego za to, że jego pierwsza wizyta odbędzie się w Białym Domu. Docenił również, że Pałac Prezydencki konsultuje się z MSZ w sprawie wizyty w USA. Źle się stało, że notatka (dotycząca kierunków polityki zagranicznej dla prezydenta - red.) została ujawniona, bo to jest nieodpowiedzialne z perspektywy zarządzania dyplomacją - zaznaczył.

Zakaz propagowania banderyzmu?

W rozmowie pojawił się także wątek inicjatywy prezydenckiej dotyczącej wprowadzenia do kodeksu karnego zakazu publicznego propagowania banderyzmu, co zrównałoby go z nazizmem i komunizmem. Jestem przekonany, że wiele osób czuje się pokrzywdzonych lub uważa, że suma historyczna nie jest pozytywna dla Polski, a jednak Wołyń, przeszłość, ludobójstwo się wydarzyły i trzeba je potępić - stwierdził przedstawiciel Nowej Lewicy. Nie chciał jednak zadeklarować, czy poprze pomysł prezydenta. Muszę zobaczyć projekt - podkreślił.

Zaznaczył jednak, że zawetowanie ustawy ws. pomocy Ukraińcom było błędem. Odniósł się także do kwestii Starlinków dla Ukrainy. Lepiej, żeby Polska płaciła za internet dla Ukrainy, dawała wsparcie dla infrastruktury krytycznej (...), niż wysyłała tam żołnierzy. A przyjdzie po jakimś kompromisie na Ukrainie czas, kiedy trzeba będzie powiedzieć, ile państwa europejskie dla dobra Ukrainy się składały - mówił i dodał: Rząd robi wszystko, żeby polskie wsparcie dla Starlinków było. Wskazał, że stosowne zmiany w prawie zaproponował minister Maciej Duszczyk.

