Remis w granicach błędu statystycznego. Taki jest wynik najnowszego sondażu IBRiS dla Onetu. KO ma w nim 28,5 proc. poparcia, a PiS 28,3 procent. Do Sejmu weszłyby także Konfederacja (14,4 proc.) i Lewica (8,1 proc.). Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, frekwencja wyniosłaby 56 proc.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Donald Tusk / Radek Pietruszka/Michał Zieliński / PAP

Sondażowe zestawienie otwiera Koalicja Obywatelska z wynikiem 28,5 procent. To więcej o 2,7 pkt proc. w porównaniu z sondażem z czerwca. Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwość wyniosło 28,3 procent. To spadek o 2,2 pkt proc. Różnica między partiami jest minimalna i mieści się w granicach błędu statystycznego. W związku z tym możemy mówić o remisie - ocenił portal.

Trzecią pozycję zajmuje Konfederacja z 14,4 proc. wskazań. W porównaniu z poprzednim sondażem to 2,4 pkt proc. mniej. Do Sejmu dostałaby się jeszcze Lewica z wynikiem 8,1 proc. To ugrupowanie zyskało 2 pkt proc.

Część obecnie rządzącej koalicji poza Sejmem

Kolejne cztery formacje uwzględnione w sondażu nie przekroczyły 5-proc. progu wyborczego. To odpowiednio: Razem z 4,2 proc. (+0,3 pkt proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe z 4,1 proc. (+0,1 pkt proc.), Konfederacja Korony Polskiej z 3,4 proc. (-1,7 pkt proc.) oraz Polska 2050 z 2,3 proc. (-2,3 pkt proc.). Pozostałe 6,7 proc. uczestników wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".



W wyborach do Sejmu i Senatu, gdyby odbyły się w najbliższą niedzielę, mogłoby zagłosować ponad 56 proc. Polaków.

Badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS 29 i 30 sierpnia na ogólnopolskiej próbie 1069 osób. Sondaż realizowano metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI).