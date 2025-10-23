Koalicja Obywatelska zajmuje w badaniu pierwsze miejsce z wynikiem 38,12 proc. Obóz Donalda Tuska odnotował wzrost poparcia o 4,1 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim badaniem.

Na drugim miejscu znajduje się Zjednoczona Prawica, na którą chce głosować 29,81 proc. badanych. Ona również odnotowała wzrost w porównaniu z poprzednim badaniem, ale znacznie mniejszy - chodzi zaledwie o 1,9 pkt proc.

Donald Tusk i Jarosław Kaczyński / Piotr Molecki / East News

Dwie Konfederacje wchodzą do Sejmu

Sondażowe podium zamyka Konfederacja, na którą chce głosować 15,5 proc. badanych. Partia Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka ma nieco gorszy wynik niż w poprzednim badaniu (spadek o 0,9 pkt proc.).

Według badania OGB do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej. Na ugrupowanie Grzegorza Brauna chce głosować 6,02 proc. respondentów (spadek o 1,1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem).

Koalicjanci Tuska nie przekraczają progu wyborczego