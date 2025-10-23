Euforyczne nastroje wywołał wśród polityków Koalicji Obywatelskiej najnowszy sondaż poparcia dla partii politycznych, przeprowadzony przez Ogólnopolską Grupę Badawczą. Wynika z niego, że KO może liczyć na ponad 38 proc. głosów. Na drugim miejscu jest Zjednoczona Prawica z wynikiem na poziomie 29,81 proc.
- Koalicja Obywatelska prowadzi w sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej z 38,12 proc. poparcia, notując wzrost o 4,1 punktu procentowego.
- Zjednoczona Prawica zajmuje drugie miejsce z 29,81 proc. głosów, również z lekkim wzrostem, podczas gdy Konfederacja spadła do 15,5 proc.
- Lewica, PSL i Polska 2050 nie przekraczają progu wyborczego, co może być dużym problemem dla obecnej koalicji rządowej.
"Dziękuję za wsparcie. Dziękuję za krytykę. I to nie jest nasze ostatnie słowo" - napisał na portalu X premier Donald Tusk, załączając wyniki najnowszego sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Przeprowadzono go w dniach 15-22 października.