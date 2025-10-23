Euforyczne nastroje wywołał wśród polityków Koalicji Obywatelskiej najnowszy sondaż poparcia dla partii politycznych, przeprowadzony przez Ogólnopolską Grupę Badawczą. Wynika z niego, że KO może liczyć na ponad 38 proc. głosów. Na drugim miejscu jest Zjednoczona Prawica z wynikiem na poziomie 29,81 proc.

  • Koalicja Obywatelska prowadzi w sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej z 38,12 proc. poparcia, notując wzrost o 4,1 punktu procentowego.
  • Zjednoczona Prawica zajmuje drugie miejsce z 29,81 proc. głosów, również z lekkim wzrostem, podczas gdy Konfederacja spadła do 15,5 proc.
  • Lewica, PSL i Polska 2050 nie przekraczają progu wyborczego, co może być dużym problemem dla obecnej koalicji rządowej.
  • Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl!

Zobacz również:

"Dziękuję za wsparcie. Dziękuję za krytykę. I to nie jest nasze ostatnie słowo" - napisał na portalu X premier Donald Tusk, załączając wyniki najnowszego sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Przeprowadzono go w dniach 15-22 października. 

Koalicja Obywatelska zajmuje w badaniu pierwsze miejsce z wynikiem 38,12 proc. Obóz Donalda Tuska odnotował wzrost poparcia o 4,1 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim badaniem. 

Na drugim miejscu znajduje się Zjednoczona Prawica, na którą chce głosować 29,81 proc. badanych. Ona również odnotowała wzrost w porównaniu z poprzednim badaniem, ale znacznie mniejszy - chodzi zaledwie o 1,9 pkt proc. 

Dwie Konfederacje wchodzą do Sejmu

Sondażowe podium zamyka Konfederacja, na którą chce głosować 15,5 proc. badanych. Partia Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka ma nieco gorszy wynik niż w poprzednim badaniu (spadek o 0,9 pkt proc.). 

Według badania OGB do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej. Na ugrupowanie Grzegorza Brauna chce głosować 6,02 proc. respondentów (spadek o 1,1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem). 

Zobacz również:

Dwie kadencje i do widzenia? PSL chce rewolucji w parlamencie

Koalicjanci Tuska nie przekraczają progu wyborczego

Powodów do otwierania szampana nie mają aż trzy partie, które tworzą obecnie koalicję rządową. Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 nie przekraczają progu wyborczego. 

Na partię Włodzimierza Czarzastego chce głosować 4,13 proc. badanych (spadek o 0,1 pkt proc.). Ludowcy mogą liczyć zaledwie na 2,78 proc. głosów (spadek o 0,9 pkt proc.). 

Partia Szymona Hołowni ma poparcie na poziomie 1,61 proc. (spadek o 0,8 pkt proc.). Do Sejmu nie weszłaby również partia Razem - chce na nią głosować 2,03 proc. badanych (spadek o 2,2 pkt proc.). 

"Powolutku w stronę 40%. Wystarczy założyć koalicję z PSL, a już będzie 41%. Po zwycięstwo!" - tak wyniki sondażu skomentował poseł KO Roman Giertych.

Zobacz również:

Dwa lata od wyborów. Polacy ocenili w sondażu dla RMF FM, jak im się żyje