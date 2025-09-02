Poseł PiS Jan Dziedziczak w Popołudniowej rozmowie w RMF FM ocenił, co musiałoby się wydarzyć w trakcie spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem, by można było ocenić, że ta wizyta się nie udała. "Jeśli byśmy usłyszeli, że USA wycofają wojska (z Polski - red.) to znaczy, że ta wizyta byłaby nieudana. Ale mam nadzieję, że tego nie usłyszymy" – powiedział.

Wideo youtube

Trwa Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Wkrótce pojawi się tu jej szersze omówienie.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy o godz. 18.02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube .