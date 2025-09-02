​Ponad połowa Polaków uznaje Jolantę Kwaśniewską za najlepszą pierwszą damę III Rzeczypospolitej - wynika z najnowszego sondażu. Na kolejnych miejscach znalazły się Maria Kaczyńska (17,5 proc.) oraz Agata Kornhauser-Duda (8,1 proc.).

Marta Nawrocka (fot. Leszek Szymański/PAP), Agata Kornhauser-Duda (fot. Albert Zawada/PAP) i Jolanta Kwaśniewska (fot. FOTON/PAP)

W sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski zapytano Polaków: "Kogo ocenia Pan/Pani najlepiej w roli pierwszej damy w III RP?". Najwięcej badanych wskazało Jolantę Kwaśniewską (57,8 proc.), na drugim miejscu znalazła się Maria Kaczyńska - 17,5 proc. głosów, a na trzecim - Agata Kornhauser-Duda z wynikiem 8,1 proc.

Na kolejnych miejscach uplasowały się: żona obecnego prezydenta Marta Nawrocka (5,3 proc.), Danuta Wałęsa, którą wskazało 0,6 proc. ankietowanych oraz Anna Komorowska z wynikiem 0 proc. Bez zdania było natomiast 10,7 proc. respondentów.

Ocena poszczególnych wyborców

Z sondażu wynika też, że wyborcy koalicji rządzącej najlepiej ocenili Jolantę Kwaśniewską - uzyskała 87 proc. ich głosów. Na drugim miejscu wskazali Marię Kaczyńską - 9 proc., a na trzecim Danutę Wałęsę, którą wybrał 1 proc. ankietowanych. Pozostałe pierwsze damy nie uzyskały żadnych głosów, a 3 proc. badanych wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Spośród wyborców PiS i Konfederacji najlepiej oceniona została również Jolanta Kwaśniewska z wynikiem 37 proc.; 23 proc. badanych wskazało Marię Kaczyńską, a 16 proc. Agatę Kornhauser-Dudę. Na Martę Nawrocką zagłosowało 9 proc., a 15 proc. było niezdecydowanych, natomiast Anny Komorowskiej i Danuty Wałęsy nie wskazał nikt.