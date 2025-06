09:45

Szef MSZ Francji Jean Noel Barrot oświadczył w piątek, że Izrael ma prawo do obrony przed wszelkimi atakami. Przypomniał, że Paryż wyrażał zaniepokojenie z powodu programu nuklearnego Iranu.

Minister opowiedział się za środkami dyplomatycznymi w celu zniwelowania napięć. "Francja śledzi z najwyższą uwagą rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie, w ścisłej koordynacji ze swymi partnerami. Wzywamy wszystkie strony do powściągliwości i do uniknięcia wszelkiej eskalacji. Potwierdzamy prawo Izraela do obrony przeciwko wszelkim atakom" - napisał w serwisie X.