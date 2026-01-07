W wieku 84 lat, w federalnym więzieniu w stanie Maryland, zmarł Aldrich H. Ames -były funkcjonariusz CIA, uznawany za najbardziej szkodliwego zdrajcę w historii amerykańskich służb wywiadowczych. Jego działalność na rzecz Związku Radzieckiego, a później Rosji, doprowadziła do dekonspiracji niemal wszystkich agentów CIA i służb sojuszniczych działających na terenie ZSRR oraz krajów Układu Warszawskiego. Według amerykańskich władz zdrada Amesa kosztowała życie co najmniej 10 osób i doprowadziła do zniszczenia setek operacji wywiadowczych.

Aldrich H. Ames w 1994 roku / LUKE FRAZZA/AFP/East News / East News

Aldrich Ames nie ukrywał, że głównym motywem jego działania była chęć zysku. Podczas przesłuchań wielokrotnie podkreślał, że to właśnie problemy finansowe miały popchnąć go do współpracy z sowieckim wywiadem.

Od 1985 roku przekazywał Moskwie nazwiska agentów, szczegóły tajnych operacji oraz "ogromną liczbę informacji o polityce zagranicznej, obronnej i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych". W zamian otrzymał ponad milion dolarów w gotówce, a obiecano mu kolejne dwa miliony oraz nieruchomość w Rosji. Już przy pierwszym kontakcie z ambasadą sowiecką w Waszyngtonie zainkasował 50 tysięcy dolarów za ujawnienie tożsamości dwóch agentów.

Szpiegostwo Amesa miało katastrofalne skutki dla amerykańskiego wywiadu. Jak podkreślają eksperci, jego działania doprowadziły do dekonspiracji niemal wszystkich agentów CIA w ZSRR i krajach satelickich. Wielu z nich zostało aresztowanych, a co najmniej dziesięciu straciło życie. Setki operacji wywiadowczych zostało zniszczonych, a zaufanie do CIA zostało poważnie nadszarpnięte. Władze USA nie mają wątpliwości, że działalność Amesa była jednym z najpoważniejszych ciosów, jakie kiedykolwiek zadano amerykańskiemu wywiadowi.

Podwójne życie i cyniczne tłumaczenia

Ames przez 31 lat pracował w wywiadzie i kontrwywiadzie, oficjalnie jako urzędnik Departamentu Stanu, w rzeczywistości będąc agentem CIA. Był wyraźnie dumny z wagi informacji, które przekazywał Moskwie. W rozmowie z dziennikarzami, przeprowadzonej dziewięć tygodni po aresztowaniu, próbował tłumaczyć swoje czyny nie tylko chęcią zysku, ale także specyficzną mentalnością, ukształtowaną na długo przed rozpoczęciem współpracy z Sowietami. Osobom w byłym Związku Sowieckim i innych miejscach, które mogły ucierpieć w wyniku moich działań, wyrażam najgłębsze współczucie, a nawet empatię - mówił.

Twierdził, że podwójne życie wymusiło na nim rozdzielenie myślenia na dwie odrębne sfery. Mam skłonność do wkładania takich spraw do oddzielnych pudełek, odizolowania uczuć i myśli. Czułem, że sprzedając tych ludzi, wystawiam na ten sam los samego siebie - mówił, pytany o to, jak mógł zdradzić kraj i narazić współpracowników na śmierć.

Ames do końca minimalizował znaczenie wyrządzonych szkód. Te wojny szpiegów to poboczny spektakl, który nie miał realnego wpływu na nasze kluczowe interesy bezpieczeństwa - oceniał, próbując umniejszyć wagę swoich działań. Jednak dla rodzin agentów, którzy zginęli w wyniku jego zdrady, oraz dla całego środowiska wywiadowczego, skutki jego działalności były tragiczne i nieodwracalne.

Ames został skazany w 1994 roku na dożywocie bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Jego żona, oskarżona o współudział, otrzymała pięć lat więzienia. Po czterech latach wyszła na wolność i wróciła do syna w Kolumbii.