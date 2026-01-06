Po tym, jak w ostatnich dniach zasypana została północna część Polski, teraz prawdziwa zima zawita w południowe regiony. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu.

Zdjęcie ilustracyjne / Andrzej Jackowski / PAP

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Gdzieniegdzie na południu Polski ostatni raz poważnie sypnęło w listopadzie ubiegłego roku, kiedy m.in. na Podkarpaciu doszło do rozległych przerw w dostawach prądu. Od tego czasu albo śniegu w Polsce nie było, albo mocno padał na północy kraju, m.in. na Pomorzu czy w województwie warmińsko-mazurskim.

Opady śniegu na południu. Ostrzeżenia IMGW i alert RCB

To się jednak zmieni i prawdziwa zima zawita w południowe regionu naszego kraju. Z tego powodu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla południa województwa podkarpackiego i powiatu gorlickiego w województwie małopolskim.

Prognozuje się tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 25 cm, a na obszarach położonych powyżej 600 m n.p.m. - do 35 cm. Lokalnie mogą pojawić się zawieje śnieżne. Najintensywniejsze opady śniegu wystąpią między godz. 3:00 a godz. 8:00 w środę. Alerty obowiązują do godz. 13:00 w środę.

Rozkład ostrzeżeń IMGW; na południu intensywne opady śniegu, w środkowej i północno-wschodniej Polsce - silny mróz / IMGW /

Dodatkowo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało dla tych obszarów alert w związku z opadami śniegu. "Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach. Śledź komunikaty pogodowe" - informuje RCB w komunikacie.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu wydano natomiast dla części województw: lubelskiego, podkarpackiego oraz małopolskiego. Wystąpią tam opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 20 cm. W tym przypadku alerty również obowiązują do godz. 13:00 w środę.

Silny mróz w Polsce. IMGW ostrzega

Do godz. 9:00 w środę obowiązują ponadto ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla części województw: mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz dolnośląskiego.

Miejscami prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18 st. Celsjusza do -15 st. Celsjusza oraz wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 10 km/h. Ostrzeżenie może zostać przedłużone.