Dziś kierowcy w Gdańsku i Gdyni muszą przygotować się na poważne utrudnienia w ruchu. W środę protestują przewoźnicy kontenerowi, a demonstracja obejmie przejazd kolumny około 300 ciężarówek przez główne arterie Trójmiasta. Akcja potrwa od godziny 8 do 20 i może spowodować znaczne zatory na trasach ekspresowych oraz w rejonach portowych.
Organizatorzy protestu, w tym prezes firmy TIDI-LOG Maciej Korthals, podkreślają, że akcja jest odpowiedzią na praktyki terminali kontenerowych. Przewoźnicy sprzeciwiają się wprowadzaniu dodatkowych opłat i utrudnieniom w awizacji, które - ich zdaniem - ograniczają równy dostęp do infrastruktury portowej.
Chcemy równego i sprawiedliwego dostępu do terminali, bez dyskryminujących opłat czy barier wstępu - tłumaczy Korthals.
Protest rozpocznie się w rejonie ul. Kontenerowej w Gdańsku. Około godziny 8.10 kolumna ciężarówek ruszy w kierunku ul. mjr. Henryka Sucharskiego, następnie przejedzie Traktem św. Wojciecha i Aleją Armii Krajowej, by wjechać na Południową Obwodnicę Gdańska (S7).
Około godziny 9.00 protestujący dotrą na Obwodnicę Trójmiasta i skierują się w stronę Gdyni. Tam, na parkingu przy ul. Janka Wiśniewskiego pod terminalami kontenerowymi, zaplanowano dwugodzinną demonstrację. Po południu kolumna wróci do Gdańska, ponownie przejeżdżając przez główne trasy miasta.
Policja oraz inne służby porządkowe będą czuwać nad bezpieczeństwem i płynnością ruchu. Funkcjonariusze apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń służb oraz - jeśli to możliwe - wybieranie tras alternatywnych.
W związku z protestem Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku poinformował, że w środę, od godz. 7.00 do 20.00, bilety ZTM będą honorowane także w pociągach SKM i Polregio na terenie Gdańska i Pruszcza Gdańskiego.
W zależności od sytuacji informacje o wydłużeniu honorowania biletów będą dostępne na stronie internetowej ztm.gda.pl oraz na tablicach elektronicznych na przystankach - przekazała Dagmara Szajda z ZTM.
W środę należy spodziewać się spowolnienia ruchu, czasowych utrudnień i lokalnych zatorów, szczególnie w rejonach portowych oraz na drogach ekspresowych S6 i S7. Służby apelują o cierpliwość i śledzenie bieżących komunikatów dotyczących sytuacji na drogach.