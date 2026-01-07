Intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne oraz silny mróz prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który wydał ostrzeżenia I i II stopnia. Obowiązują one od środy niemal w całym kraju - oprócz części Opolszczyzny, Dolnego Śląska i części województwa zachodniopomorskiego. Najgorsza sytuacja ma być w części Podkarpacia. Tam alerty II stopnia obowiązują do czwartku do godz. 7:30.

Pogoda - środa, 7 stycznia 2026, ostrzeżenia meteorologiczne IMGW / Shutterstock

Bądź na bieżąco. Najnowsze informacje z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

Pogoda w środę, 7 stycznia

Pogoda w środę nadal nie będzie przychylna przede wszystkim dla kierowców. Na drogach będą panowały trudne warunki ze względu na śnieg i błoto pośniegowe. Będzie też ślisko. IMGW prognozuje na południowym wschodzie zachmurzenie całkowite z opadami śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Tam przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od około 5 cm do 10 cm, natomiast w Bieszczadach 16 cm. Temperatura maksymalna w dzień na ogół wyniesie od -6 do -3 st. C, na wybrzeżu do około -1 st. C. Chłodniej będzie miejscami w rejonach podgórskich - około -7 st. C.

IMGW wydał nowe ostrzeżenia I i II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu - te obowiązują od środy od godz. 7:30 do co najmniej czwartKu do godz. 7:30 - oraz przed silnym mrozem - te z kolei na ten moment w mocy pozostają do niedzieli, 11 stycznia do godz. 7:30.

Prognoza zagrożeń meteo IMGW / IMGW / Materiały prasowe

Zawieje i zamiecie śnieżne w środę mogą wystąpić w Bieszczadach. To pokłosie silnego wiatru, który tam w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h.

Sprawdź mapy pogodowe