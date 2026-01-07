Nicole Kidman i Keith Urban 6 stycznia rozwiedli się po 19 latach małżeństwa - podaje portal TMZ. Szczegóły ugody dotyczącej opieki nad dziećmi i podziału majątku zostały ustalone jeszcze przed formalnym rozstaniem.

Nicole Kidman i Keith Urban są już po rozwodzie / Shutterstock

Nicole Kidman i Keith Urban, którzy pobrali się w 2006 roku w Sydney, są już po rozwodzie. We wrześniu aktorka złożyła pozew, wskazując na "różnice nie do pogodzenia". 6 stycznia w sądzie w Tennessee orzeczono rozwód.

Powodem narastających konfliktów miały być napięte harmonogramy i ochłodzenie relacji. Jak podają media show-biznesowe, podczas separacji australijski piosenkarz country miał już znaleźć szczęście u boku innej kobiety, choć jej tożsamość pozostaje na razie nieznana.

Nicole Kidman i Keith Urban już po rozwodzie. Szczegóły ugody rozwodowej

Majątek pary, szacowany na 325 mln dol., został podzielony po równo, obejmując sprzęty, meble, pojazdy, inwestycje i rzeczy osobiste. Strony zrzekły się też wszelkich innych roszczeń wobec siebie.

Para ma dwie córki: Sunday Rose (17 l.) i Faith Margaret (14 l.). Ani Kidman, ani Urban nie będą płacić alimentów na dzieci. Zgodnie z umową aktorka otrzymała większość praw rodzicielskich i będzie mogła spędzać z córkami 306 dni w roku; Urban - 59 dni, głównie w weekendy.

Decyzja sądu przewiduje również wspólne podejmowanie decyzji dotyczących edukacji i zdrowia córek oraz zakaz wypowiadania się w negatywny sposób o drugim rodzicu w obecności dzieci. Plan rodzicielski zakłada pozytywną współpracę rodzicielską, co ma chronić dobro dzieci po rozstaniu rodziców.

Rozstanie pary jest ostateczne, a oboje skupiają się teraz na dobru córek i spokojnym przejściu do nowego etapu życia rodzinnego.