W 2026 roku klienci tłumniej ruszą do biur sprzedaży, popyt na mieszkania się odbudowuje. Ceny wzrosną o kilka procent – takie są prognozy analityków, co podaje w środę "Rzeczpospolita". Część ekspertów przewiduje jednak schodzenie z cenowej bańki. Ile kosztował metr kwadratowy na rynku pierwotnym i na rynku wtórnym w grudniu 2025 roku, a ile będzie kosztować już niedługo?

W tym roku ceny mieszkań pójdą lekko w górę, ale jednocześnie wzrośnie sprzedaż - prognozują eksperci.

W grudniu 2025 roku, jeśli chodzi o nowe mieszkania, metr kwadratowy w Warszawie kosztował niespełna 18,4 tys. zł, w Krakowie - 16,7 tys. zł za mkw, a we Wrocławiu - 15,3 tys. zł.

Wzrost sprzedaży mieszkań - według analityków - ma się zwiększyć dzięki wyższym wynagrodzeniom i przewidywanym obniżkom stóp procentowych.

Na rynku wtórnym ceny mieszkań w największych miastach mogą wzrosnąć umiarkowanie, około 3-5 proc.

Ile zapłacimy za mieszkanie w tym roku?

Przytoczone przez środową "Rzeczpospolitą" wstępne dane BIG DATA Rynekpierwotny.pl wskazują, że średnia cena mkw. nowych mieszkań w Warszawie w grudniu 2025 roku to niespełna 18,4 tys. zł za mkw., o 4 proc. więcej niż w grudniu 2024 r. Także o 4 proc., do 15,3 tys. zł za mkw., wzrosły przeciętne ceny lokali we Wrocławiu, w Krakowie – o 1 proc., do 16,7 tys. zł za mkw.

Według eksperta portalu RynekPierwotny.pl Marka Wielgo, w 2026 roku nie będzie spektakularnego "pęknięcia bańki", ale powolne schodzenie ze szczytów cenowych. Jego zdaniem promocje deweloperów ograniczają sprzedaż, a rosnąca podaż nowych mieszkań zmusza właścicieli do korekt. "Presja na rynku pierwotnym hamuje wzrost cen mieszkań używanych, a korekty na wtórnym temperują ambicje firm" - wyjaśnia.

Dalszego ożywienia popytu spodziewa się dyrektorka badań rynku portalu Otodom Katarzyna Kuniewicz. Jak tłumaczy, wpływ na to będzie mieć wzrost wynagrodzeń, przewidywane są też dalsze obniżki stóp procentowych. "Na rynku deweloperskim sprzedaż może być o ok. 10-15 proc. większa niż w 2025 roku" – uważa.

Prognozowane ożywienie także na rynku wtórnym

Z kolei średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym podaje Gethome.pl. W grudniu 2025 r. przeciętna cena mkw. lokali w Warszawie wyniosła niemal 18 tys. zł za mkw., o 1 proc. mniej niż rok wcześniej, w Krakowie – niespełna 17 tys. zł, o 3 proc. mniej. W Trójmieście przeciętne ceny ofertowe lokali wzrosły o 5 proc., do niemal 16,6 tys. Zł.

Według prezesa Estatic Nieruchomości Łukasza Wydrowskiego, 2026 r. przyniesie stopniowe ożywienie na rynku wtórnym. Jeśli chodzi o ceny mieszkań, najbardziej prawdopodobny scenariusz to umiarkowane wzrosty. "W skali roku mogą wynieść ok. 3-5 proc., przede wszystkim w największych miastach i w najlepszych lokalizacjach" – przewiduje. Uważa, że drożeć będą głównie mieszkania dobrze położone, gotowe do zamieszkania, atrakcyjne i funkcjonalne.