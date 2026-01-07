W nocy z wtorku na środę doszło do pożaru mieszkania w budynku przy ul. Drzewnej we Wrocławiu. Z powodu zagrożenia ewakuowano 30 mieszkańców. Trzy osoby trafiły do szpitala.

Nocna ewakuacja we Wrocławiu - pożar przy ul. Drzewnej / Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia /

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Pożar wybuchł w jednym z mieszkań wrocławskiego budynku wielorodzinnego. Na miejsce natychmiast skierowano kilka zastępów straży pożarnej, które przystąpiły do gaszenia ognia i ewakuacji mieszkańców. Łącznie z budynku wyprowadzono 30 osób.

W wyniku pożaru trzy osoby odniosły obrażenia i trafiły do szpitala. Pozostałym służby medyczne udzieliły pomocy na miejscu. Na razie nie są znane szczegóły dotyczące stanu poszkodowanych. Akcja służb zakończyła się po północy.

Dla ewakuowanych mieszkańców Centrum Zarządzania Kryzysowego zadysponowało autobus MPK, gdzie mogli się ogrzać.

Na miejscu trwa ustalanie przyczyn wybuchu ognia. Budynek został zabezpieczony, a mieszkańcy mogą wrócić do swoich lokali po zakończeniu działań ratowniczych i sprawdzeniu bezpieczeństwa. Dzięki sprawnej akcji strażaków ogień nie rozprzestrzenił się na pozostałą część budynków.

Służby proszą o omijanie tego rejonu.