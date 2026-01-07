82 osoby objął akt oskarżenia w sprawie grupy przestępczej popełniającej przestępstwa na szkodę klientów klubów go-go w kilku polskich miastach. Wśród oskarżonych jest stołeczny policjant, który był jednym z szefów grupy. Dolnośląski wydział Prokuratury Krajowej wysłał akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Grupa działała w latach 2018-2021, podając ofiarom alkohol i narkotyki, a następnie realizując zawyżone transakcje i zaciągając na nich kredyty.

Akt oskarżenia obejmuje blisko 750 czynów, a wśród oskarżonych są także byli policjanci, tancerki, kelnerki oraz pracownicy centrum monitoringu.

Grupa funkcjonowała od 2018 do 2021 roku pod pozorem legalnej działalności gospodarczej. Miała dwa kluby go-go w Warszawie oraz jeden we Wrocławiu.

Jej celem było doprowadzanie klientów do utraty świadomości przez podawanie alkoholu i narkotyków, a następnie wyłudzanie od nich pieniędzy.

Chodziło głównie o realizowanie zawyżonych transakcji za towary i usługi. Od poszkodowanych podczas wielogodzinnych imprez pobierano od kilku do nawet ponad dwustu tysięcy złotych. Zaciągano też na nich kredyty.

Podejrzani, poza czteroosobowym szefostwem, to także tancerki, kelnerki, pracownicy klubów oraz pracownicy centrum monitoringu, które znajdowało się w podwarszawskim Piasecznie. Te osoby miały podgląd na kluby, typowały ofiary, motywowały pracowników do popełniania przestępstw oraz karały za nieosiąganie oczekiwanych zysków. Wśród tych osób byli trzej byli policjanci.

Akt oskarżenia objął blisko siedemset pięćdziesiąt czynów. Akta sprawy liczą 329 tomów.