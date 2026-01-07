"Gdybym miał na to spojrzeć okiem praktyka, który widział w życiu parę takich spotkań, to są dwie nowe kwestie, jeśli chodzi o Ukrainę. Po pierwsze powstał bardzo precyzyjny wspólny komunikat. Krótki, ale wspólny. Powstało też biuro. Moje doświadczenie jest takie, że jak powstaje jakaś administracja po spotkaniu, to znaczy, że to jest na poważnie. Administracja wytwarza dokumenty, a one są zobowiązaniem" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu. "Bagaż zobowiązań, który z Paryża wywieźli przywódcy koalicji chętnych jest większy niż te z innych spotkań" - dodał były szef BBN i były europoseł, komentując wczorajszy szczyt w Paryżu.

Poranna rozmowa w RMF FM wróciła po przerwie świąteczno-noworocznej. Pierwszym gościem w nowym roku Tomasza Terlikowskiego jest Marek Siwiec, nowy szef Kancelarii Sejmu i bliski współpracownik marszałka Włodzimierza Czarzastego. Byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego pytamy m.in. o sobotnie wydarzenia w Wenezueli.

Nie wiem, czy znakomita większość Polaków, którzy podziwiają Stany Zjednoczone, chciałaby widzieć "Amerykę uzbrojoną w kastet, która przechadza się gdzieś tam ulicami, ściąga haracze od sklepikarzy". Czy nie można było podobnych rzeczy robić w sposób bardziej elegancki? Nie da się wymuszać rzeczy w sposób elegancki, ale zdarza się to robić bez użycia siły, bez trupów, wybuchów, komandosów, lotniskowców i tak dalej (…). To, co Amerykanie wygadują na temat prawa międzynarodowego w kontekście porwania urzędującego prezydenta kraju - którego trzy czwarte świata nie uznawało, ale jednak urzędującego - to są piruety, które się im nie opłacą - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Marek Siwiec.

Najpierw mówią, że to działania antyterrorystyczne, ale potem, jak zaczynają wymieniać, skąd to zagrożenie dla Ameryki się brało, okazuje się, że produkowali w Wenezueli narkotyki, które były szmuglowane i szły głównie przez Meksyk i Ocean Spokojny (...) - dodał.

