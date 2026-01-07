18-latek został zmiażdżony przez autobus w Jerozolimie podczas demonstracji ultraortodoksyjnych Żydów przeciwko poborowi do wojska. Naoczny świadek powiedział izraelskiemu dziennikowi "Haaretz", że protestujący "zatrzymali autobus i opluli kierowcę", a on w odpowiedzi wjechał w tłum. W zdarzeniu rannych zostało kilka osób. Kierowca został zatrzymany przez policję.

18-latek zmiażdżony podczas demonstracji w Jerozolimie / Ilia Yefimovich / East News

18-letni uczestnik demonstracji ultraortodoksyjnych w Jerozolimie zginął, gdy autobus wjechał w tłum.

Protest był reakcją na decyzję izraelskiego Sądu Najwyższego o obowiązkowej służbie wojskowej dla charedim.

Kierowca autobusu został zatrzymany przez policję; trzy osoby zostały ranne.

W Jerozolimie doszło do tragicznego zdarzenia podczas demonstracji ultraortodoksyjnych Żydów (charedim) przeciwko poborowi do wojska. We wtorek 18-letni chłopak zginął, gdy autobus wjechał w tłum zgromadzonych.

Według świadka cytowanego przez dziennik "Haaretz", uczestnicy protestu wcześniej zatrzymali autobus i opluli kierowcę. W reakcji kierowca ruszył pojazdem, taranując ludzi. Pogotowie ratunkowe potwierdziło śmierć nastolatka oraz poinformowało o trzech osobach rannych.

Demonstracja przyciągnęła około 15 tysięcy uczestników. Protesty były odpowiedzią na decyzję Sądu Najwyższego Izraela, który uznał wcześniejsze zbiorowe zwolnienia ultraortodoksów z obowiązkowej służby wojskowej za nieuzasadnione.