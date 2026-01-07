W nocy w centrum Warszawy doszło do awarii ciepłowniczej. Kilkanaście budynków w rejonie alei Jana Pawła II i ulicy Grzybowskiej może przez cały dzień pozostać bez ogrzewania.

Awaria ogrzewania w centrum Warszawy - zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Nawet kilkanaście budynków w centrum stolicy może pozostać bez ogrzewania. Powodem jest awaria, którą zlokalizowano na rogu alei Jana Pawła II i ulicy Grzybowskiej.

Doszło tam do pęknięcia podziemnego ciepłociągu - dowiedział się dziennikarz RMF FM Mateusz Chłystun. W miejscu awarii powstała sporych rozmiarów wyrwa w chodniku.

W rejonie awarii można było zaobserwować kilkumetrowy słup pary - to ze względu na różnice temperatur. W nocy termometry w Warszawie wskazywały około siedmiu stopni na minusie. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

W nocy z wtorku na środę służby odcięły przepływ gorącej wody. Usuwanie awarii może trwać nawet cały dzień.

Z komunikatu firmy Veolia - operatora ciepłociągu - wynika, że czternaście budynków w rejonie alei Jana Pawła II, ulicy Grzybowskiej i Twardej, do godziny 22 może pozostać bez ogrzewania.