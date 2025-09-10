W nocy z wtorku na środę rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Premier zwołał pilne posiedzenie rządu. Drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone. Na kilka godzin zamknięta została przestrzeń powietrzna nad lotniskami w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie i Modlinie. Sojusznicy zostali poinformowani o sytuacji. Przed godz. 8.00 Dowództwo Operacyjne poinformowało, że "operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się". Akt rosyjskiej agresji potępiła większość przywódców Zachodu, ale zabrakło jednoznacznej wypowiedzi Donalda Trumpa, który o sprawie rozmawiał z Karolem Nawrockim. Dziękujemy za śledzenie naszej relacji na żywo.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje:

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej służby podległe MSWiA - przede wszystkim Policja, Straż Graniczna oraz Państwowa Straż Pożarna prowadzą aktywne działania i są w ciągłej gotowości. Według stanu na godz. 20:00 znaleziono szczątki 16 dronów.

21:12

Na jednym z elementów maszyny znalezionej w Cześnikach k. Zamościa ujawniono napisy cyrylicą. Potwierdził to w rozmowie z RMF FM prokurator Rafał Kawalec.

Fragment zestrzelonego przez polskie wojsko drona znaleziono we wsi Cześniki na Zamojszczyźnie. "Z informacji uzyskanych wstępnie, w toku tych oględzin na miejscu, wynika, iż jest to dron o konstrukcji lekkiej, z tworzywa zbliżonego do styropianu, napędzanego silnikiem spalinowym. Są tam też elementy sklejki. Mogę też potwierdzić, iż na jednym z elementów ujawniono napisy w cyrylicy. Natomiast no na obecnym etapie jeszcze nie kreujemy jakichś faktów lub wniosków" - powiedział reporterowi RMF FM Rafał Kawalec z prokuratury okręgowej w Zamościu.



21:10

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w środę, że otrzymał informację od ministra obrony Szwecji o pilnym wysłaniu kolejnego wsparcia do Polski, w tym środków obrony przeciwlotniczej i samolotów.

20:58

Specjalny wysłannik USA ds. Ukrainy gen. Keith Kellogg był w drodze do Polski w momencie wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną - donosi CNN.

Według telewizji, która powołuje się na źródła zaznajomione z podróżą Kellogga, był on w drodze do Polski, kiedy miało miejsce naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. CNN nie podała, czy wysłannik prezydenta dotarł już do Polski, lecz miał on w kolejnych dniach odwiedzić Ukrainę.

Doradca Trumpa spotkał się w miniony czwartek z szefem polskiego MSZ Radosławem Sikorskim, podczas tej rozmowy miał zrelacjonować wicepremierowi przebieg telekonferencji Donalda Trumpa z europejskimi przywódcami z "koalicji chętnych".

20:34

Republikański kongresmen Joe Wilson poinformował w środę, że zgłosił projekt ustawy przywracającej restrykcje handlowe na Rosję, pierwotnie nałożone przez Kongres na ZSRR w latach 70. XX wieku. Z kolei republikański senator Lindsey Graham ponownie opowiedział się za nałożeniem przez Kongres "miażdżących" sankcji na Rosję.

"Po ataku na Polskę z zadowoleniem zgłaszam projekt, by przywrócić (ustawę) Jacksona-Vanika na Rosję, odcinając wszelki handel z tą terrorystyczną dyktaturą" - napisał Wilson na platformie X. "Prezydent Obama i John Kerry niesłusznie znieśli to prawo podczas błędnego resetu z Rosją, co zachęciło zbrodniarza wojennego Putina do okupacji Krymu. Trump to naprawi!" - dodał.

Tzw. poprawka Jacksona-Vanika - to prawo z 1974 r., które nakładało restrykcje w handlu z ZSRR i państwami bloku wschodniego. Ostatnie restrykcje na Rosję z tego tytułu zostały zniesione w 2012 r., wraz z przyjęciem Ustawy Magnitskiego, która wprowadziła indywidualne sankcje na osoby dopuszczające się pogwałceń praw człowieka. Proponowany przez Wilsona tekst ustawy cofnąłby decyzję o zniesieniu poprzedniego prawa.

20:30

Prezydent RP Karol Nawrocki odbył rozmowę telefoniczną z Donaldem Trumpem na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

"Przed chwilą rozmawiałem telefonicznie z Prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło dziś w nocy. Rozmowa wpisuje się w szereg konsultacji prowadzonych przeze mnie z naszymi sojusznikami. Dzisiejsze rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą" - napisał na X Karol Nawrocki.

20:03

Konsultacje w ramach procedury art. 4 Traktatu Waszyngtońskiego, który uruchomiła Polska są kontynowane zarówno na szczeblu politycznym jak i wojskowym - dowiedziała się dziennikarka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon.

Głównodowodzący sił NATO w Europie zlecił przegląd systemu odstraszania na wschodniej flance Sojuszu. W kręgach politycznych i wojskowych dyskutowana ma też być możliwość neutralizacji rosyjskich dronów jeszcze na terytorium Ukrainy, choć w tej sprawie nie ma jednomyślności.

19:55

Minister obrony Estonii Hanno Pevkur powiedział w środę, że według wstępnych informacji drony, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną, nie przenosiły ładunków wybuchowych - podała agencja BNS. Według niego najważniejsze jest wyjaśnienie, czy Rosja świadomie wysłała do Polski prawie 20 dronów Shahed.

"Zgodnie z dostępnymi nam informacjami drony, które zostały zestrzelone, były dronami-wabikami. Ponieważ jednak zostały zestrzelone pociskami powietrze-powietrze, nadal trzeba wszystko zweryfikować" - powiedział Pevkur w wywiadzie dla dziennika "Postimees".

Według niego nie należy pochopnie łączyć tego wydarzenia ze wspólnymi rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami Zapad, które rozpoczynają się w piątek.

19:45

Ukraina zaoferowała Polsce pomoc, szkolenia i doświadczenie w zwalczaniu irańskich dronów szturmowych Shahed; w rozmowie z polskim premierem Donaldem Tuskiem omówiliśmy współpracę wojskową i koordynację działań w ramach NATO - przekazał w środę prezydent Ukrainy Wołodomyr Zełenski.

19:34

Bogucki: prezydent zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego w czwartek o godz. 17.

19:31

Szef kancelarii prezydenta: trwa rozmowa prezydenta Karola Nawrockiego i prezydenta USA Donalda Trumpa.

19:30

Wykorzystujemy w tej chwili wszystkie możliwe kanały, żeby dotrzeć z tym potrójnym komunikatem: więcej sankcji, kontynuacja dozbrojenia Ukrainy i co dla Polski najważniejsze, pozostawienia, a nawet wzmocnienia amerykańskiego kontyngentu w Polsce i przygotowanie go do odstraszania rosyjskiej machiny wojennej, ponieważ ona zagraża teraz nie tylko Ukrainie, ale zagraża bezpośrednio każdemu krajowi natowskiemu, w tym Polsce - podkreślił Bogdan Klich w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Pawłem Żuchowskim.

18:50

Włoski wicepremier Matteo Salvini powiedział, że spodziewa się zachowania "mocnych nerwów" ze strony Brukseli i poradził, aby "policzyć do stu", zanim zacznie się mówić o wojnie z Rosją.

18:40

Premier po rozmowach z sojusznikami: przyjąłem nie tylko wyrazy solidarności, ale też propozycje konkretnego wsparcia obrony powietrznej naszego kraju.

18:37

Odnaleziono szczątki kolejnego drona. Maszynę polskie służby znalazły w woj. świętokrzyskim, w miejscowości Sobótka, gmina Ożarów, powiat opatowski.

18:31

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w środę, że rozmawiał z ministrami obrony: Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemiec, Włoch, Finlandii, Słowacji, Czech, Litwy, Łotwy i Ukrainy. Wszyscy zapewnili o wsparciu dla naszych zdecydowanych działań - podkreślił minister.

18:29

Naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez Rosję oznacza eskalację; Kanada solidaryzuje się z Polską i koordynuje z nią działania - zapewnił w środę na platformie X premier Kanady Mark Carney.



"Naruszenie przez Rosję polskiej przestrzeni powietrznej (....) było niebezpieczne i niesie ryzyko eskalacji. Kanada solidaryzuje się z Polską i sojusznikami w NATO. Koordynujemy blisko nasze działania i pozostajemy czujni wobec rosyjskich prób rozszerzenia i przedłużenia konfliktu z Ukrainą. Po raz kolejny prezydent Putin demonstruje swoją całkowitą odmowę wejścia na drogę pokoju. Działania Rosji, po tygodniu brutalnych ataków na (ukraińską) ludność cywilną, przypominają o znaczeniu naszego niewzruszonego poparcia dla Ukrainy" - napisał Carney na platformie X, podkreślając, że konieczna jest dalsza presja na Putina.



17:51

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada pozostałości już 12 dronów rosyjskich udało się znaleźć polskim służbom. Dron nr 11, został odnaleziony na terenie jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej w Nowym Mieście nad Pilicą w powiecie grójeckim, czyli bardzo blisko Warszawy. Według relacji naszego reportera to nieuzbrojony dron typu Gerbera.

Kolejną maszynę znaleziono w woj. świętokrzyskim, w miejscowości Czyżów - gmina Stopnica, powiat buski.

17:30

Węgry wyrażają pełną solidarność z Polską w związku z wtargnięciem dronów, które w nocy naruszyły polską przestrzeń powietrzną - przekazał w serwisie X premier Węgier Viktor Orban. Podczas posiedzenia rządu dodał, że Polacy mogą liczyć na jego kraj.

"Węgry wyrażają pełną solidarność z Polską w związku z niedawnym incydentem z dronami. Naruszenie integralności terytorialnej Polski jest nie do przyjęcia" - oświadczył Orban.

Szef węgierskiego rządu dodał, że incydent "dowodzi, iż nasza polityka, nawołująca do pokoju w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, jest rozsądna i racjonalna". Poparł jednocześnie wysiłki prezydenta USA Donalda Trumpa w celu zakończenia wojny.

17:15

Donald Trump po raz pierwszy publicznie zabrał głos w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Prezydent USA zamieścił na Truth Social krótki, enigmatyczny wpis:

"Co z tą Rosją, naruszającą polską przestrzeń powietrzną? No to zaczynamy!"

17:01

Rosja naraziła ludzkie życie w Polsce, państwie członkowskim NATO i Unii Europejskiej - oświadczył w środę kanclerz Niemiec Friedrich Merz, stanowczo potępiając naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Zapewnił, że NATO pozostaje gotowe do obrony swoich terytoriów.

"Ta lekkomyślna akcja jest częścią długiej serii prowokacji w regionie Morza Bałtyckiego i na wschodniej flance NATO. Rząd niemiecki stanowczo potępia tę agresywną akcję Rosji" - napisano w oświadczeniu Merza opublikowanym przez rzecznika niemieckiego rządu.

16:54

Dron, który został znaleziony w środę w okolicach Oleśna w gminie Gronowo Elbląskie, znajdował się na polu, ok. 600 m od zabudowań. O miejscowości, w której znaleziono drona w woj. warmińsko-mazurskim, poinformowała podczas konferencji rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.

16:30

A media w Rosji "zareagowały" na wydarzenia w Polsce w ten sposób:

16:29

16:20

Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka po godz. 15.00 przekazała, że do tej pory znaleziono szczątki dziesięcu dronów w dziesięciu miejscowościach. Odnaleziono je w woj. lubelskim w miejscowościach: Czosnówka (pow. bialski), Cześniki (pow. zamojski), Wyryki (pow. włodawski), Krzywowierzba-Kolonia (pow. parczewski), Wohyń (pow. radzyński); Wielki Łan (pow. włodawski), Zabłocie-Kolonia (pow. bialski), Wyhalew (pow. parczewski), w woj. łódzkim w Mniszkowie (pow. opoczyński) oraz w woj. warmińsko-mazurskim - w miejscowości Oleśno (pow. elbląski).

15:58

Biały Dom poinformował, że Donald Trump jest na bieżąco informowany o wydarzeniach w Polsce i przeprowadzi dziś rozmowę z Karolem Nawrockim.