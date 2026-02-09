W sezonie letnim 2026 roku pasażerowie Katowice Airport zyskają możliwość bezpośrednich lotów do Dubrownika w Chorwacji. To jednak nie koniec nowości – Wizz Air zapowiada również zwiększenie częstotliwości rejsów na wielu popularnych trasach oraz uruchomienie aż dziewięciu nowych połączeń z katowickiego lotniska.

/ Shutterstock

Najnowsze informacje z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Nowa trasa do Dubrownika

W poniedziałek linia lotnicza Wizz Air ogłosiła uruchomienie nowego połączenia z Katowic do Dubrownika. Pierwszy lot zaplanowano na 26 lipca 2026 roku.

Loty będą realizowane dwa razy w tygodniu – w czwartki i niedziele – do 13 września. To propozycja skierowana do osób planujących wakacyjny wypoczynek nad Adriatykiem.

Więcej lotów na popularnych trasach

Wraz z wprowadzeniem nowego połączenia do Dubrownika, Wizz Air zwiększy częstotliwość rejsów na dziesięciu już obsługiwanych trasach z Katowice Airport.

Więcej lotów pojawi się m.in. do takich destynacji jak Alicante, Burgas, Kutaisi, Lamezia Terme, Malaga, Neapol, Ochryda, Rimini, Tirana oraz Warna.

Zmiany te są efektem rozbudowy katowickiej bazy przewoźnika i wprowadzenia ósmego samolotu do floty operującej z tego lotniska.

Dziewięć nowych tras w sezonie letnim

Połączenie do Dubrownika to tylko jedna z dziewięciu nowości zapowiedzianych przez Wizz Air na sezon „Lato 2026”.

Już na przełomie marca i kwietnia wystartują rejsy do Maastricht, Brindisi, Lamezia Terme, Braszowa oraz Faro. Na początku czerwca do siatki połączeń dołączą Ochryda, Rimini i Rijeka.

Wizz Air konsekwentnie wzmacnia swoją obecność w Katowice Airport. Rozwój siatki połączeń idzie w parze z rozwojem bazy operacyjnej przewoźnika. W 2026 roku baza Wizz Air na naszym lotnisku powiększy się o dwa samoloty i docelowo liczyć będzie 8 maszyn – poinformował Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

Katowickie lotnisko należy do największych portów regionalnych w Polsce.

W 2025 roku z jego usług skorzystała rekordowa liczba 7,3 mln pasażerów. Prognozy na 2026 rok przewidują obsłużenie aż 7,9 mln podróżnych.















