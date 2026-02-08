Czy na polskiej scenie politycznej szykuje się nowy sojusz? Z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster, opublikowanego przez "Super Express", wynika, że większość wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej popiera pomysł współpracy tych ugrupowań, a nawet utworzenia wspólnej koalicji.

Grzegorz Braun, Jarosław Kaczyński i Sławomir Mentzen / Paweł Wodzyński / East News

W badaniu, które przeprowadzono pod koniec stycznia na reprezentatywnej próbie 1010 dorosłych Polaków, ankietowani mieli odpowiedzieć na pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość powinno zadeklarować chęć współpracy i ewentualnej koalicji z Konfederacją oraz Konfederacją Korony Polskiej.

Wśród wyborców PiS aż 57 procent opowiedziało się za takim rozwiązaniem. Przeciwko było 16 procent, natomiast 27 procent nie miało w tej sprawie zdania.

Jeszcze większe poparcie dla koalicji widać wśród wyborców Konfederacji - tam aż 60 procent popiera wspólne działania z PiS i Konfederacją Korony Polskiej, 27 procent jest przeciw, a 13 procent nie potrafiło zająć stanowiska.

Największy entuzjazm wykazali jednak wyborcy Konfederacji Korony Polskiej - aż 79 procent z nich chce zacieśnienia współpracy z pozostałymi ugrupowaniami prawicowymi, 14 procent jest przeciw, a 7 procent nie wyraziło opinii.

Co z poparciem dla poszczególnych partii?

Z opublikowanego 5 lutego sondażu United Surveys by IBRiS przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski wynika, że obecnie na najwięcej głosów w wyborach mogłaby liczyć Koalicja Obywatelska. Na partię Donalda Tuska chce zagłosować 32,3 proc. respondentów. To wzrost poparcia o pół punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego badania.

Drugie miejsce w sondażu zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 23,5 proc. To jednak wyraźny spadek - partia Jarosława Kaczyńskiego straciła 2,7 punktu procentowego.

Podium zamyka Konfederacja, na którą zagłosowałoby 11,2 proc. ankietowanych. Również w tym przypadku odnotowano spadek poparcia - o 2,8 punktu procentowego.

W Sejmie znalazłyby się jeszcze trzy ugrupowania. Największy wzrost poparcia zanotowała Konfederacja Korony Polskiej - 7,7 proc. (wzrost o 0,6 punktu procentowego). Lewica mogłaby liczyć na 6,6 proc. głosów, co oznacza wzrost o 0,7 punktu procentowego.

Pod progiem wyborczym znalazły się: Polskie Stronnictwo Ludowe (4,9 proc., wzrost o 0,1 punktu procentowego), Partia Razem (3,7 proc., wzrost o 1 punkt procentowy) oraz Polska 2050 (2,1 proc., spadek o 0,2 punktu procentowego).

Badanie United Surveys by IBRiS wykonano w dniach 30 stycznia - 1 lutego 2026 roku na reprezentatywnej grupie tysiąca osób, metodami CATI i CAWI.