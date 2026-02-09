Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Marcin Stanecki. Szefa Państwowej Inspekcji Pracy zapytamy m.in. o to, co myśli o kolejnej wersji projektu reformy PIP. Czy nowelizacja ma wystarczające poparcie polityczne?

Marcin Stanecki

Jak ocenia wprowadzenie możliwości wystąpienia o interpretację do Państwowej Inspekcji Pracy i uzyskania od niej wiążącej informacji, jakie warunki zatrudnienia podlegają pod Kodeks pracy, a jakie mogą być regulowane przez Kodeks cywilny? Czy nie ma obaw, że instytucja zostanie zasypana wnioskami? Jakim zapleczem kadrowym dysponuje?

Dlaczego PIP planuje przeprowadzenie około 50 tys. kontroli w 2026 roku, czyli mniej niż w latach poprzednich? Te i inne pytania usłyszy Marcin Stanecki.

