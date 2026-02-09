Do groźnego pożaru doszło w poniedziałek przed południem w pociągu Intercity relacji Wrocław–Białystok. Ogień pojawił się na stacji w Koluszkach (Łódzkie). Pracownicy kolei ugasili pożar jeszcze przed przyjazdem strażaków. 200 pasażerów bezpiecznie opuściło skład. Troje kolejarzy trafiło do szpitali.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w poniedziałek tuż po godz. 10, gdy pociąg relacji Wrocław-Białystok stał na stacji w Koluszkach (Łódzkie). Najprawdopodobniej na skutek zwarcia w instalacji elektrycznej zapaliło się podwozie pociągu

Jak informuje "Dziennik Łódzki", troje pracowników kolei – maszynista, kierownik pociągu i konduktorka – natychmiast chwyciło za gaśnice i opanowało pożar jeszcze przed przyjazdem strażaków.

W tym czasie 200 pasażerów bezpiecznie opuściło skład i wysiadło na peron.

Trójka kolejarzy nawdychała się dymu i wszyscy skarżyli się na złe samopoczucie. Poszkodowani zostali więc przewiezieni do szpitala w Brzezinach.



Strażacy dokładnie sprawdzili cały skład pociągu kamerą termowizyjną i czujnikiem wielogazowym. Ewakuowani pasażerowie kontynuowali podróż innym pociągiem podstawionym przez przewoźnika.

Nie wiadomo, dlaczego doszło do pożaru, wyjaśni to śledztwo.