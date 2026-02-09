​Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych przechwyciły na Oceanie Indyjskim objęty sankcjami tankowiec Aquila II, który usiłował zbiec przed amerykańską "kwarantanną" na Morzu Karaibskim. Tankowiec jest powiązany z rosyjską flotą cieni. "Departament Wojny śledził i ścigał ten statek od Karaibów po Ocean Indyjski. Na lądzie, w powietrzu i na morzu, nasze Siły Zbrojne was znajdą i wymierzą sprawiedliwość" - podkreślono w opublikowanym komunikacie.

Akcja amerykańskich sił zbrojnych na Oceanie Indyjskim (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

O sukcesie, przeprowadzonej w nocy z niedzieli na poniedziałek akcji, poinformował Pentagon. W opublikowanym komunikacie podkreślono, że operacja przechwycenia i abordażu statku przebiegła "bez incydentów".

Pentagon o akcji na Oceanie Indyjskim: Nasze Siły Zbrojne znajdą was i wymierzą sprawiedliwość

"Aquila II działał wbrew ustanowionej przez prezydenta Trumpa kwarantannie statków objętych sankcjami na Karaibach. Uciekł, a my poszliśmy za nim. Departament Wojny śledził i ścigał ten statek od Karaibów po Ocean Indyjski" - napisano w oświadczeniu zamieszczonym na platformie X. Dodano, że "żaden inny kraj na ziemi nie ma możliwości egzekwowania swojej woli w każdej domenie".

"Na lądzie, w powietrzu i na morzu, nasze Siły Zbrojne was znajdą i wymierzą sprawiedliwość. Skończy wam się paliwo na długo, zanim nas prześcigniecie" - podkreślono. Nie jest dotąd jasne, co stanie się z przechwyconym statkiem.

Tankowiec Aquila II w rękach USA. Co o nim wiadomo?

Aquila II to pływający pod panamską banderą i należący do zarejestrowanej w Hongkongu firmy tankowiec. Jest jednym z kilkunastu, które w styczniu uciekły przed ogłoszoną przez USA blokadą Wenezueli. Statek został w styczniu 2025 roku objęty amerykańskimi sankcjami jako część rosyjskiej floty cieni, eksportującej ropę naftową m.in. z portu w Noworosyjsku na Morzu Czarnym. Podlega też pod sankcje Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

Jest to już co najmniej ósmy tankowiec zatrzymany przez siły USA w ramach blokady Wenezueli. Większość z dotychczasowych statków była objęta sankcjami w ramach działań przeciwko Rosji.