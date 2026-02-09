Kolejne schronisko dla zwierząt na Mazowszu zostało zamknięte. Decyzję o likwidacji placówki w Wągrodnie podjął właściciel. Losy przebywających tam zwierząt monitoruje powiatowy lekarz weterynarii z Piaseczna.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Najnowsze informacje z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Kolejne schronisko dla zwierząt na Mazowszu - w Wągrodnie (pow. piaseczyński) - zostało zamknięte. Taka była decyzja właściciela.

Likwidację nadzoruje powiatowy lekarz weterynarii w Piasecznie - przekazał w poniedziałek mazowiecki wojewódzki lekarz weterynarii. Właściciel schroniska - fundacja „Ostoja” - poinformował w środę władze o podjęciu decyzji zamknięcia obiektu.

Dzień później, jak podaje MWLW, w schronisku przebywało 27 psów. Wcześniej cztery zostały przekazane do innego schroniska, dwa kolejne trafiły do organizacji pro zwierzęcej, a jeden powypadkowy został przewieziony do szpitala weterynaryjnego.

„W piątek przeprowadzono ponowną kontrolę warunków utrzymania zwierząt, obejmującą weryfikację oznakowania mikroczipów oraz dokumentacji ewidencyjnej. W tym samy dniu 14 zwierząt zostało przemieszczonych do następnych dwóch schronisk pozostających pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej” - przekazał MWLW.

Dodał, że pozostałe psy zostały objęte procedurą adopcyjną przez osoby prywatne. Według lekarza, w poniedziałek na terenie schroniska pozostało łącznie dziewięć psów, w tym jeden w szpitalu.

Inne zamknięte schroniska



W ostatnim czasie szerokim echem w mediach odbiła się sprawa schroniska dla zwierząt w Bytomiu (woj. śląskie). Dochodzenie w sprawie znęcania się nad zwierzętami w tej placówce prowadzi mysłowicka policja pod nadzorem tamtejszej prokuratury.

24 stycznia, po ponownej kontroli, zamknięte zostało schronisko dla zwierząt w Sobolewie na Mazowszu, a prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie znęcania się nad zwierzętami.

W piątek Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim wszczęła z kolei śledztwo w sprawie znęcania się nad 212 psami oraz 16 kotami w azylu-schronisku w Kuflewie prowadzonym przez „Pogotowie dla zwierząt”. To m.in. tam trafiły psy z Sobolewa.

Śledztwo wszczęto na podstawie zawiadomienia powiatowego lekarza weterynarii.