​Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce ogłosił w czwartek, że USA zrywają wszelkie kontakty z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. "Marszałek Włodzimierz Czarzasty jest drugą osobą w państwie, szefem Lewicy. Zanim coś powie albo nic nie powie, powinien się trzy razy zastanowić" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 poseł PSL Marek Sawicki. "Marszałek Czarzasty nie myślał, a napisał i powiedział" - dodał polityk.

Marek Sawicki, poseł PSL / Mikołaj Poruszek / RMF24

Pod koniec ubiegłego tygodnia ambasador USA w Polsce ogłosił, że Stany Zjednoczone zrywają wszelkie kontakty z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Powodem są rzekome "obelgi" pod adresem Donalda Trumpa oraz odmowa poparcia kandydatury prezydenta USA do pokojowego Nobla.

Marszałek Włodzimierz Czarzasty niepotrzebnie w tej formule udzielił odpowiedzi. Pewnie poczuł, że z punktu widzenia jego elektoratu jest to korzystne i chciał dorobić kilka punktów dla Lewicy, a zaszkodził tym samym Polsce - powiedział Marek Sawicki.

Gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 dodał, że zarówno polityk Lewicy, jak i amerykański dyplomata nie musieli prowadzić dyskusji w taki sposób. Przyznał, że ambasador USA w Polsce, broniąc dobrego imienia swojego prezydenta, niepotrzebnie uprawia "politykę twitterową". Obaj przesadzili - podkreślił polityk PSL.

Na pytanie Piotra Salaka, czy marszałek Sejmu powinien skonsultować swoje wypowiedzi pod adresem Donalda Trumpa z koalicją rządzącą, Sawicki odpowiedział, że nie było to konieczne. W mojej ocenie nie musiał konsultować z całą koalicją, ale jeśli chciał tak odpowiedzieć, powinien to skonsultować z MSZ - ocenił Sawicki.

Nic dziwnego, że ambasador USA w Polsce czy amerykańscy politycy oczekują szacunku dla swojego prezydenta - zaznaczył poseł PSL.