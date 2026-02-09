Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump opublikował na swojej platformie Truth Social grafikę, która natychmiast wywołała lawinę komentarzy. Na przerobionej mapie Ameryki Północnej i Południowej terytorium USA zostało powiększone o Grenlandię, Kanadę, Kubę i Wenezuelę.

Donald Trump / SAMUEL CORUM/Getty AFP/East News / East News

To nie pierwszy raz, gdy Trump publikuje tę kontrowersyjną grafikę. Po raz pierwszy pojawiła się ona w styczniu, kiedy to prezydent głośno wyrażał swoje zainteresowanie zakupem Grenlandii. Wtedy również memy i żartobliwe grafiki na temat "rozszerzania" terytorium USA obiegły internet.

Tym razem Trump wykorzystał zdjęcie ze spotkania z europejskimi przywódcami oraz prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, które odbyło się w sierpniu ubiegłego roku. Oryginalną mapę Ukrainy, stojącą w Gabinecie Owalnym, zastąpiono mapą zachodniej półkuli, na której w barwach amerykańskiej flagi znalazły się Grenlandia, Kanada, Kuba i Wenezuela. Co ciekawe, Trump nie opatrzył zdjęcia żadnym komentarzem.

