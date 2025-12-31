Biuro Bezpieczeństwa Narodowego opublikowało mapy poglądowe dotyczące naruszeń przestrzeni powietrznej przez drony i balony z Białorusi i Rosji. "Wydarzenia z ostatnich miesięcy wskazują, że Rosja i Białoruś zintensyfikowały prowokacje w domenie powietrznej, włączając je na stałe do katalogu działań" - oceniło BBN. W 2026 r. "należy oczekiwać, że prowokacje w domenie powietrznej będą ponawiane" - czytamy w opisie.
We wpisie opublikowanym w serwisie X w ostatni dzień 2025 roku Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oceniło, że wydarzenia z ostatnich miesięcy wskazują, że Rosja i Białoruś "zintensyfikowały prowokacje w domenie powietrznej, włączając je na stałe do katalogu działań wymierzonych w RP i inne państwa NATO".
BBN opublikowało dwie mapy poglądowe, które przedstawiają zdarzenia z udziałem dronów lub balonów, obejmujące wtargnięcia w suwerenną przestrzeń powietrzną lub naruszenia stref zakazu lotów zarówno w Polsce, jak i w innych państwach sojuszniczych. Dane dotyczą okresu od września do końca 2025 roku.