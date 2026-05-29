"To jest realna polityka, normalna polityka, walka o wpływy" - tak o konflikcie między obozem prezydenckim a Prawem i Sprawiedliwością mówił w Rozmowie 07:00 w Radiu RMF24 prof. Sławomir Sowiński z UKSW. "W tej chwili po prawej stronie toczy się polityczna przepychanka o to, kto jesienią zajmie lepsze pozycje startowe w wyborach parlamentarnych (…). Prezydent próbuje zbudować na tyle silną pozycję po prawej stronie, (…) żeby móc realnie wpływać na kształt prawicowych bloków politycznych przed wyborami i na kształt rządu, gdyby prawica wygrała wybory" – stwierdził politolog.