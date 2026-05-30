Są zarzuty dla 17-latka zatrzymanego w czasie juwenaliów w Gliwicach. W czwartek wieczorem doszło tam do przepychanek. Musiała interweniować policja, a koncert przerwano. Wczoraj zapadła decyzja, że juwenalia będą kontynuowane. Dziś ich zakończenie.

Zatrzymany 17-latek odpowie m.in. za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta oraz zranienie go. Grozi mu za to do 3 lat więzienia.

Po przesłuchaniu młody mężczyzna został zwolniony. Objęto go dozorem policyjnym.

Jak wyglądały przepychanki na juwenaliach w Gliwicach? Zaczęło się od tego, że grupa osób, której nie wpuszczono na teren koncertu, sforsowała ustawione tam bariery.

Ochrona nie była w stanie zapanować nad sytuacją, dlatego organizator wezwał policję. Wtedy nastąpił atak na funkcjonariuszy. W ich kierunku poleciały butelki i kamienie. Jednym z rzucających był właśnie zatrzymany 17-latek.

W czasie akcji uszkodzone zostały dwa policyjne radiowozy.

"Niestety, znacznie większa niż zwykle liczba osób (w tym osób spoza społeczności akademickiej), po informacji o zamknięciu bram nie dostosowała się do regulaminu wydarzenia i poleceń ochrony. Tłum podjął próbę forsowania barierek, co doprowadziło do eskalacji agresji, szturmowania płotu i bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na Łące Igrowej. W obliczu takich zachowań ochrona oraz Policja musiała interweniować a w efekcie zostaliśmy zmuszeni przerwać wczorajszy koncert" - informowali w piątkowym komunikacie organizatorzy juwenaliów. Przypomnieli też, że wtargnięcie na teren imprezy masowej po zamknięciu wstępu jest przestępstwem.