Wyobraź sobie plażę tak gigantyczną, że mogłaby pomieścić aż 1400 boisk piłkarskich - wygląda jak fragment afrykańskiej pustyni przeniesiony nad chłodne Morze Północne u wybrzeży Niemiec. Ławica Kniepsand zachwyciła już ekspertów z CNN, a jej niezwykła historia i gigantyczne rozmiary do dziś wprawiają w osłupienie geologów oraz turystów z całego świata.

Kniepsand na Amrum – największa plaża Europy. Piaskowa oaza nad Morzem Północnym

Kniepsand to ogromna plaża na wyspie Amrum w Niemczech, zwana "pustynią nad morzem" - ma aż 15 km długości i 2 km szerokości!

To unikalny, naturalny twór piaskowy, który powstał dzięki działaniu prądów morskich i sztormów, a z czasem połączył się z wyspą.

Dawniej miejsce słynęło z wraków statków i legend o ogniskach zwodzących marynarzy, dziś pełni rolę naturalnej ochrony wyspy przed sztormami.

Kniepsand, rozległa ławica piasku przylegająca do zachodniego wybrzeża wyspy Amrum w Szlezwiku-Holsztynie, to miejsce, które można porównać do fragmentu pustyni przeniesionego nad Morze Północne. Plaża mierzy niemal 15 kilometrów długości i nawet 2 kilometry szerokości w najszerszym miejscu, tworząc unikatowy krajobraz, który płynnie przechodzi w wydmy.

Kniepsand nie jest geologicznie częścią wyspy - to osobny twór, który przez setki lat był kształtowany przez prądy morskie, przypływy i sztormy.

Nazwa wywodzi się z lokalnego dialektu fryzyjskiego - słowo "kniap" oznacza "szczypać". Pierwsze wzmianki o tej ławicy pojawiły się już w XVI wieku, kiedy to znajdowała się ona pod kątem prostym do wyspy Amrum. Z biegiem lat, pod wpływem sił natury, Kniepsand powoli zbliżał się do wyspy, aż w latach 60. XX wieku połączył się z jej wydmami. Proces ten wciąż trwa: północna i centralna część ławicy cofa się, podczas gdy południowa stopniowo się powiększa.

Dawniej Kniepsand miał zupełnie inne znaczenie - wraki statków i wyrzucone na brzeg szczątki były ważnym źródłem dochodu dla mieszkańców Amrum. Legenda głosi, że niektórzy wyspiarze próbowali zwodzić statki, rozpalając ogniska na wydmach podczas burz.

Dziś jednak Kniepsand pełni przede wszystkim funkcję naturalnej bariery ochronnej - podczas sztormów chroni wyspę przed żywiołem, a dostarczany przez niego piasek wzmacnia system wydm, które stanowią morską zaporę zabezpieczającą wnętrze wyspy przed zalaniem.

Raj dla turystów i miłośników sportów wodnych

Kniepsand to prawdziwy raj dla turystów poszukujących spokoju i szerokich przestrzeni. Dziesięć kilometrów kwadratowych czystego piasku pozwala każdemu znaleźć miejsce dla siebie. Plaża oferuje trzy kąpieliska strzeżone przez ratowników, wyznaczone strefy do uprawiania sportów wodnych, takich jak siatkówka plażowa, żeglarstwo czy pływanie katamaranem. Są także wydzielone obszary dla naturystów i właścicieli psów.

Do Kniepsandu można dotrzeć wyłącznie pieszo lub rowerem, korzystając z kładek prowadzących przez wydmy, wrzosowiska i lasy.

Chociaż Kniepsand bywa nazywany "największą plażą kąpielową Europy", władze Amrum nieczęsto posługują się tym określeniem. Wolą podkreślać niepowtarzalny krajobraz i poczucie wolności, jakie oferuje wyspa. Niemniej w 2022 roku Kniepsand znalazł się na liście "Najlepszych plaż" światowego serwisu CNN Travel, co przyniosło wyspie międzynarodową rozpoznawalność.

Kniepsand wśród plażowych gigantów Europy

Kniepsand ma imponujące rozmiary, ale konkurencja w Europie jest duża. Holenderska wyspa Schiermonnikoog szczyci się plażą o powierzchni nawet 18 kilometrów kwadratowych, zaś grecka Monolithi rozciąga się na długości 22 kilometrów. Bałtycka Mierzeja Kurońska to aż 100 kilometrów piaszczystego wybrzeża.

W zależności od przyjętego kryterium - długości, szerokości czy powierzchni - największa plaża Europy może zmieniać się w rankingach. Kniepsand pozostaje jednak jednym z najbardziej imponujących miejsc tego typu na kontynencie.

Źródło: euronews.com