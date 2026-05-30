​Co najmniej dwie osoby zginęły, a około 10 zostało rannych w następstwie rosyjskich ataków na Ukrainę w ciągu ostatniej doby - powiadomiły w sobotę władze. Siły Powietrzne Ukrainy podały w sobotę rano, że Rosjanie użyli do ataków 290 dronów uderzeniowych, jednej rakiety balistycznej Iskander-M oraz sześciu rakiet manewrujących Ch-101. "284 środki ataku powietrznego przeciwnika zostały zestrzelone bądź unieszkodliwione" - przekazano w komunikacie.

Akcja służb na miejscu rosyjskiego ataku w Charkowie (zdjęcie poglądowe) / Mykola Kalyeniak / PAP/EPA

Dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy - poinformował szef regionalnych władz wojskowych Ołeh Syniehubow. "W ciągu ostatniej doby wrogich ataków doznało miasto Charków i 18 miejscowości obwodu charkowskiego" - napisał na Telegramie.

Atak drona na gazociąg w centrum Chersonia

Trzy osoby ucierpiały w wyniku ataku drona na gazociąg w centrum Chersonia na południu kraju. "Na skutek uderzenia rannych zostało dwóch mężczyzna w wieku 76 i 64 lata oraz 55-letnia kobieta" - podały władze miejskie. Z kolei szef władz obwodowych Iwan Fedorow przekazał, że w obwodzie zaporoskim na wschodzie Ukrainy ucierpiały dwie osoby. Nadeszło 96 powiadomień o uszkodzonych obiektach infrastruktury, domach i samochodach - poinformował.

