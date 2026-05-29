Minister spraw zagranicznych Anita Orban jest liderką popularności wśród węgierskich polityków - wynika z najnowszego sondażu Instytutu IDEA. Szefowa dyplomacji wyprzedza w rankingu nawet premiera Petera Magyara.

Anita Orban i Peter Magyar / Robert Hegedus / PAP/EPA

Minister spraw zagranicznych Anita Orban jest obecnie liderką popularności wśród węgierskich polityków - wynika z najnowszego sondażu Instytutu IDEA.

Orban uzyskała 55 procent pozytywnych opinii wśród respondentów.

Premier Peter Magyar uplasował się na czwartej pozycji z wynikiem 52 procent pozytywnych ocen.

Chcesz wiedzieć, co dzieje się w kraju i na świecie? Wejdź na rmf24.pl .

Według opublikowanego w czwartek sondażu Instytutu IDEA, Anita Orban, minister spraw zagranicznych w rządzie Petera Magyara, może pochwalić się najwyższym wskaźnikiem popularności wśród polityków na Węgrzech. W maju aż 55 procent respondentów wyraziło pozytywną opinię na jej temat, co dało jej pierwsze miejsce w zestawieniu.

Tuż za Orban uplasowali się inni członkowie rządu Magyara: minister gospodarki i energetyki Istvan Kapitany (54 proc.) oraz minister transportu i inwestycji David Vitezy (53 proc.). Sam premier Peter Magyar uzyskał wynik 52 procent.

Viktor Orban daleko w tyle

Wśród polityków opozycji najwyższą popularnością cieszy się były premier Viktor Orban, który zdobył 35 procent pozytywnych wskazań. Jednak, jak wynika z analizy dziennika "Nepszava", ogólne nastroje wobec opozycji są znacznie mniej przychylne niż wobec obecnych ministrów.

"Choć około połowy respondentów ma pozytywną opinię o ministrach TISZA premiera Magyara, zdecydowana większość nie przepada za politykami opozycji" - zauważa "Nepszava".

Najbardziej niepopularni politycy

Sondaż pokazuje także, którzy politycy budzą największe negatywne emocje. 62 procent respondentów ma nieprzychylną opinię o byłym premierze Viktorze Orbanie. Jednak to Janos Lazar, były minister budownictwa i transportu w rządzie Orbana, jest najbardziej niepopularnym politykiem Fideszu - aż 67 procent ankietowanych wyraziło o nim negatywną opinię.