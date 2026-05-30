Straż Miejska w Górze Kalwarii w powiecie piaseczyńskim w województwie mazowieckim poinformowała o skandalicznym zachowaniu dzieci a przede wszystkim ich opiekunów. Do incydentu doszło na Skwerze Dominikańskim.

Służby udostępniły zdjęcia z kamer monitoringu, na których widać dzieci demolujące - jak określiła straż miejska - klomby. Siedzący nieopodal opiekunowie byli na to zachowanie zupełnie obojętni.

Osoby, któe dopuściły do zniszczeń zostały zidentyfikowane

"Rodzice są zajęci rozmową, a dzieci w tym czasie beztrosko demolują klomby na Skwerze Dominikańskim - taki obrazek zaobserwowały w ostatnich dniach kamery monitoringu. Personalia osób dorosłych, które dopuściły do zniszczenia dużej części kwitnących roślin na placu, zostały ustalone i zostaną w stosunku do nich wyciągane konsekwencje. Takowych mogą oczekiwać także wandale niszczący i kradnący inne nasadzenia w mieście" - poinformowały służby.

Zaapelowano przy okazji, by nie być obojętnym na akty wandalizmu i dbać o wspólne dobro.