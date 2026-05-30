"Polska, kraje bałtyckie, teraz Rumunia. Coraz więcej rosyjskich prowokacji. Wczoraj były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew powiedział, że spokojny sen obywateli UE dobiegł końca. Wszyscy w NATO powinni wreszcie zacząć traktować te fakty i słowa poważnie" - napisał premier Donald Tusk, informując przy tym, że tylko dzisiaj podpisanych zostało 29 umów na 79 miliardów w ramach unijnego SAFE na dozbrajanie Polski. "Wszystko w polskich firmach" - poinformował szef rządu.

Dmitrij Miedwiediew, Donald Tusk / DMITRY ASTAKHOV/SPUTNIK/GOVERNMENT PRESS SERVICE POOL/ Piotr Nowak / PAP

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Wczoraj wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew ostro skrytykował kraje Unii Europejskiej za - jego zdaniem - bezpośredni udział w wojnie z Rosji. Podkreślił, że "nikt już tego nie kwestionuje". Kremlowska narracja, którą propaguje propagandowa rosyjska agencja TASS jest taka, że Ukraina ma być w tej konfrontacji jedynie tzw. proxy, czyli siłą zastępczą realizującą interesy Zachodu. Jak podkreślił Miedwiediew, dla Federacji Rosyjskiej ta różnica nie ma żadnego znaczenia w kontekście militarnym.

"Kraje europejskie są bezpośrednimi uczestnikami wojny z Rosją i nikt już tego nie kwestionuje. Owszem, wykorzystują banderowców jako swoich pełnomocników, ale co to dla nas za różnica? (...) Europejskie drony, ich komponenty i inna broń – nie wspominając o wywiadzie – są częścią codziennych ataków na nasz kraj. To, co robią, prowadzi do zniszczeń w domach i ofiar wśród ludności cywilnej” – napisał Miedwiediew w rosyjskim komunikatorze Max.

Premier Tusk: Wszyscy w NATO powinni zacząć traktować to poważnie

Dzisiaj na wpis Miedwiediewa zareagował polski premier.

"Polska, kraje bałtyckie, teraz Rumunia. Coraz więcej rosyjskich prowokacji. Wczoraj były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew powiedział, że spokojny sen obywateli UE dobiegł końca. Wszyscy w NATO powinni wreszcie zacząć traktować te fakty i słowa poważnie" - napisał Donald Tusk na platformie X.

Wzmianka premiera o Rumunii jest pokłosiem tego, że w piątek - 29 maja - rosyjski dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w południowo-wschodnim mieście Gałacz, powodując pożar. Dwie osoby zostały ranne. Poinformowało rumuńskie Ministerstwo Obrony. Bezzałogowiec znalazł się w przestrzeni powietrznej członka NATO w wyniku rosyjskiego ataku na cele w Ukrainie, tuż przy granicy z Rumunią. Bukareszt szybko zareagował na ten niebezpieczny incydent. Rosyjski konsul w mieście Konstanca, w południowo-wschodniej części Rumunii, został uznany za persona non grata i będzie musiał opuścić terytorium państwa.

Szef rządu poinformował też o kolejnych podpisanych umowach zbrojeniowych

W czwartek w Legionowie, Ożarowie, Warszawie i Gdańsku zostały podpisane z firmami płacącymi podatki w Polsce pierwsze umowy na zakup zbrojeń w ramach programu SAFE. Minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamusz informował, że wśród zakupów znalazły się m.in. drony Gladius, drony WARMATE, drony FlyEye czy nowoczesne okręty do pozyskiwania i przetwarzania danych geoprzestrzennych.

Umowy podpisano m.in. z Przedsiębiorstwem Sprzętu Ochronnego Maskpol S.A. w Konieczkach pod Częstochową, Celtech Sp. z o.o. z siedzibą w Kościanie, Jelcz Sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu-Laskowicach, WB GROUP z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, Stocznią Remontową Shipbuilding, firmą Rosomak z Siemianowic Śląskich, Filbico z Zielonki, APS z Gdyni, Radmor z Gdyni, Hutą Stalowa Wola, Dezamet z Nowej Dęby, Bydgoskimi Zakładami Elektromechanicznymi Belma czy Zakładami Mechanicznymi w Tarnowie.

Dziś Donald Tusk poinformował również: "Meldunek z ostatniej chwili! Sobota to 29 umów na 79 miliardów! Wszystko w polskich firmach. To jest właśnie SAFE. Mam nadzieję, że wreszcie dotarło do prezydenta i prezesa".