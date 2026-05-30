​Armia amerykańska poinformowała o przeprowadzeniu w piątek ataku na jednostkę pływającą we wschodniej części Pacyfiku w ramach operacji wymierzonej w przemyt narkotyków. W ataku zginęły co najmniej trzy osoby.

Według oświadczenia Dowództwa Południowego Sił Zbrojnych USA (US Southern Command), zniszczona jednostka była zaangażowana w przemyt narkotyków do Stanów Zjednoczonych. To kolejny tego rodzaju incydent w ostatnich dniach. Poprzedni odnotowano 26 maja.

Administracja prezydenta informowała wcześniej o sukcesach działań przeciwko przemytnikom, realizowanych we wschodniej części Oceanu Spokojnego oraz na Morzu Karaibskim. Amerykańskie media szacują, że co najmniej 193 osoby zginęły od września 2025 roku w atakach armii USA na łodzie uznane za jednostki wykorzystywane do przemytu narkotyków.

O łącznej liczbie ofiar operacji przeciwko handlarzom narkotyków poinformowała w środę m.in. stacja CNN, która powołuje się na oficjalne komunikaty oraz własne analizy. Jednocześnie amerykańscy żołnierze zniszczyli w tych atakach co najmniej 60 jednostek pływających.