20 maja 2026 r. wchodzi w życie unijne rozporządzenie, w myśl którego właściciele mieszkań oferujących najem krótkoterminowy będą musieli zarejestrować swoją działalność. Polskiego prawa w tej kwestii jednak nie ma. Czy w związku z tym coś się zmieni? "Nie ma rejestru krajowego, państwa członkowskie zostały zobowiązane do przygotowania takich rejestrów. (...) Z perspektywy właściciela takiego lokalu (w Polsce) nic się nie zadzieje" - uspokajał w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju i technologii, odpowiedzialny w rządzie za mieszkalnictwo. Rejestr krajowy ma się pojawić prawdopodobnie dopiero wczesną jesienią.