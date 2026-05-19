​Zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau wydał polecenie, by umożliwić byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze wjazd do Stanów Zjednoczonych - podała w poniedziałek agencja Reutera, powołując się na źrodła zaznajomione z tematem.

Zbigniew Ziobro na telebimie w siedzibie PiS, 5 grudnia 2025 r.

Zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau miał osobiście polecić wydanie wizy Zbigniewowi Ziobrze.

Według źródeł były minister otrzymał wizę przed zmianą rządu na Węgrzech i możliwą ekstradycją do Polski.

Według źródeł, na które powołuje się Reuters, Christopher Landau wydał instrukcje departamentowi odpowiedzialnemu za sprawy konsularne w Waszyngtonie, by polecił wydanie wizy Ziobrze przez ambasadę USA w Budapeszcie. Dzięki jego decyzji Ziobro był w stanie uzyskać wizę przed zaprzysiężeniem rządu Petera Magyara .

Rozmówcy agencji przekazali, że nie wiedzą nic o zaangażowaniu prezydenta Trumpa lub sekretarza stanu Marca Rubio. Według agencji, Landau, wysoko postawiony człowiek w hierarchii Departamentu Stanu, dowiedział się o sprawie od ambasadora USA w Warszawie Toma Rose'a i uważał Ziobrę za niesprawiedliwie ściganego przez polski wymiar sprawiedliwości.

Według jednego ze źródeł, Landau - wydając instrukcje - miał powołać się na "względy bezpieczeństwa narodowego", by uzasadnić pilność sprawy. Jeden z informatorów podał, że były minister miał otrzymał wizę dziennikarską (jako komentator polityczny telewizji Republika).

Sam dyplomata odmówił komentarza, zaś Departament Stanu - jak poprzednio w tej sprawie - powołał się na względy poufności informacji wizowych.

Zbigniew Ziobro ma postawionych 26 zarzutów

Sejm uchylił immunitet Ziobrze 7 listopada 2025 r. w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów i wyraził zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie. Prokuratura wydała wtedy postanowienie o przedstawieniu Ziobrze 26 zarzutów, a także o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez ABW, co okazało się jednak nieskuteczne z powodu nieobecności byłego ministra w Polsce.

Ziobro najpierw przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową. W ostatnią sobotę na premiera Węgier zaprzysiężony został Peter Magyar, który już podczas kampanii wyborczej mówił, że jeśli jego ugrupowanie wygra wybory, a dwaj politycy PiS będą nadal przebywać na Węgrzech, dojdzie do ich ekstradycji.

W ubiegłym tygodniu wiceszef MSZ Marcin Bosacki powiedział, że strona amerykańska przygotowuje odpowiedź na notę MSZ z pytaniem, jak były szef MS Zbigniew Ziobro znalazł się w USA. Dodał, że dopiero po jej otrzymaniu strona polska zdecyduje, czy wystąpi do Waszyngtonu o pomoc w ściganiu byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości.