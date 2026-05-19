Do tragicznego wypadku doszło we wtorkowy poranek w Chrząstowie (Pomorskie). Dwie osoby zginęły w zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką.
We wtorek przed godziną 6 na drodze krajowej 22 w Chrząstowie w powiecie człuchowskim doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym Oplem.
Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący Oplem, jadąc w kierunku Wałcza, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w nadjeżdżający z przeciwnego kierunku samochód ciężarowy marki Mercedes - poinformowała policja z Człuchowa.
Na miejscu zginął kierujący oplem 43-letni mieszkaniec Tucholi oraz podróżująca z nim 43-letnia pasażerka. 36-letni pasażer samochodu osobowego został przetransportowany do szpitala.
Droga krajowa w tym miejscu została zablokowana. Służby pracują na miejscu zdarzenia.
Kierowcy powinni korzystać z wyznaczonych objazdów i przygotować się na utrudnienia.