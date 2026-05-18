Bezpieczeństwo, współpraca pomiędzy Polską a Włochami oraz w ramach Unii Europejskiej, a także międzynarodowe kryzysy - to tematy dzisiejszych rozmów Karola Nawrockiego z włoską premier Giorgią Meloni. Prezydentowi towarzyszła Marta Nawrocka. Spotkał się też ze swym włoskim odpowiednikiem Sergio Mattarellą. Para prezydencka weźmie udział w obchodach 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino.

Prezydenci Polski i Włoch spotkali się w Pałacu Kwirynalskim w Rzymie. Nawrocki rozmawiał także z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni. Na początku tego spotkania obecna była również polska pierwsza dama Marta Nawrocka. Wśród tematów obu rozmów były bezpieczeństwo oraz współpraca polsko-włoska w ramach UE.

Jak podkreślił w poniedziałek rano prezydencki minister Marcin Przydacz, Meloni jako aktywna uczestniczka dyskusji na forum unijnym często ma poglądy zbieżne z polskim prezydentem, jeśli chodzi o przyszłość Unii, jej rozwój oraz "przeciwstawianie się pewnej dominacji niektórych największych państw europejskich". 

Zaznaczył, że prezydent Nawrocki jest zwolennikiem aktywnej roli Polski w UE, ale uważa, że nie we wszystkich elementach Unia jest perfekcyjna i powinna korygować swoją politykę. 

Po południu polska para prezydencka uda się z Rzymu do Monte Cassino, gdzie odwiedzi opactwo benedyktynów, złoży kwiaty przy grobach Świętego Benedykta, głównego patrona Europy, i Świętej Scholastyki. Weźmie też udział w trekkingu z harcerzami, młodzieżą i społecznikami pod hasłem "Szlak Pamięci".

Następnie prezydent wraz z małżonką wezmą udział w obchodach 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino, których centralnym punktem będzie uroczystość na Polskim Cmentarzu Wojennym na wzgórzu. Spoczywają tam żołnierze 2. Korpusu Polskiego, którzy w maju 1944 r. po niezwykle ciężkich walkach zdobyli niemieckie pozycje na Monte Cassino i przełamali linię niemieckich fortyfikacji, Linię Gustawa.

Pałac Prezydencki w Rzymie opublikował na platformie X krótkie nagranie filmowe z wizyty Karola Nawrockiego. Mattarella wyraził w nim radość z ponownego spotkania z polskim prezydentem i zaznaczył, że odbywa się ono tuż przed obchodami rocznicy bitwy o Monte Cassino. Wydarzenie to jest ważnym historycznym punktem w przyjaźni obu krajów - zaznaczył włoski prezydent.

