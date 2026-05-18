Bezpieczeństwo, współpraca pomiędzy Polską a Włochami oraz w ramach Unii Europejskiej, a także międzynarodowe kryzysy - to tematy dzisiejszych rozmów Karola Nawrockiego z włoską premier Giorgią Meloni. Prezydentowi towarzyszła Marta Nawrocka. Spotkał się też ze swym włoskim odpowiednikiem Sergio Mattarellą. Para prezydencka weźmie udział w obchodach 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino.
Prezydenci Polski i Włoch spotkali się w Pałacu Kwirynalskim w Rzymie. Nawrocki rozmawiał także z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni. Na początku tego spotkania obecna była również polska pierwsza dama Marta Nawrocka. Wśród tematów obu rozmów były bezpieczeństwo oraz współpraca polsko-włoska w ramach UE.
Jak podkreślił w poniedziałek rano prezydencki minister Marcin Przydacz, Meloni jako aktywna uczestniczka dyskusji na forum unijnym często ma poglądy zbieżne z polskim prezydentem, jeśli chodzi o przyszłość Unii, jej rozwój oraz "przeciwstawianie się pewnej dominacji niektórych największych państw europejskich".
Zaznaczył, że prezydent Nawrocki jest zwolennikiem aktywnej roli Polski w UE, ale uważa, że nie we wszystkich elementach Unia jest perfekcyjna i powinna korygować swoją politykę.