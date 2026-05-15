Bardzo niepokoi mnie to, co dzieje się wokół wojsk amerykańskich w Europie i Polsce - przyznał w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Michał Wójcik. Poseł Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że decyzja Pentagonu o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski może być wynikiem "nieodpowiedzialnych wypowiedzi" Donalda Tuska.

Michał Wójcik / Marcin Suchmiel / RMF FM

Portal Army Times poinformował w środę, że siły lądowe USA nagle odwołały planowane wcześniej rotacyjne przemieszczenie ponad 4 tys. żołnierzy brygady pancernej do Polski .

Doniesienia te potwierdziła w piątek telewizja CNN, informując, że była to nagła decyzja szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha , która wpisuje się w serię działań Waszyngtonu mających zredukować liczbę sił amerykańskich w Europie. Przypomnijmy, że niedawno, bo na początku maja, Pentagon ogłosił wycofanie ok. 5 tys. amerykańskich żołnierzy z Niemiec w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik przyznał w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24, że bardzo niepokoi go to, co dzieje się wokół wojsk amerykańskich w Europie i Polsce. Być może jest to wynik nieodpowiedzialnych wypowiedzi Donalda Tuska, który mówił, że nie jest potrzebna jakaś solidarność europejska, my nie będziemy podbierali żołnierzy gdzie indziej i tak dalej - stwierdził.

Polityk nawiązał do słów szefa polskiego rządu, który w poniedziałek 4 maja, pytany o scenariusz, w którym siły amerykańskie w Polsce zostałyby wzmocnione kosztem innych państw, UE, stwierdził, że "sprawa jest delikatna". Chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać (amerykańskich żołnierzy - mówił wówczas. Nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim - dodawał.

Zwracam uwagę na bardzo nieodpowiedzialne wypowiedzi pana premiera. Wiadomo, że u nas jest około 10 tysięcy (amerykańskich) żołnierzy - oni są gotowi narażać swoje życie i zdrowie dla polskich obywateli, dla obrony naszego państwa. A nagle amerykańscy decydenci słyszą polskiego premiera, który mówi w sposób tak nieodpowiedzialny... Różne myśli mogą przyjść do głowy - kontynuował Michał Wójcik.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że "dzisiaj gwarantem bezpieczeństwa Polski są Stany Zjednoczone".

Wkrótce pojawi się pełne omówienie rozmowy.