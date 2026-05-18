Niepokojąca sytuacja w pobliżu bazy sił powietrznych USA Mountain Home w stanie Idaho w USA. W niedzielę w trakcie pokazu lotniczego doszło tam do zderzenia dwóch odrzutowców wojskowych. Członkowie obu załóg zdołali się katapultować - podała lokalna gazeta "Idaho Statesman".

Rzecznik prasowy bazy, cytowany przez Reutersa, poinformował, że na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, a śledczy mający ustalić przyczynę zdarzenia.

Według ustaleń "Idaho Statesman" dwa odrzutowce wojskowe EA-18G Growler zderzyły się w powietrzu w odległości około 3 km od bazy Mountain Home podczas pokazu Gunfighter Skies Air Show.

Załoga bez poważnych obrażeń

Na filmach opublikowanych przez świadków w internecie widać cztery otwierające się spadochrony na tle ogromnych kłębów dymu widocznych po rozbiciu się samolotów. 

Wszyscy czterej członkowie załogi samolotów bezpiecznie się katapultowali - przekazała Kim Sykes, dyrektor ds. marketingu w Silver Wings of Idaho, która pomagała w organizacji pokazu lotniczego.

Baza wojskowa poinformowała w poście na mediach społecznościowych, że po incydencie podczas pokazu, została zamknięta.

Popularny pokaz lotniczy, który obejmuje pokazy lotów i skoki spadochronowe, jest - według organizatorów - celebracją historii lotnictwa oraz przeglądem nowoczesnych zdolności wojskowych. Główną atrakcją imprezy były loty zespołu akrobacyjnego sił powietrznych USA.

Według amerykańskich służb w czasie wypadku panowała dobra widoczność, a wiatr wiał z porywami do 47 km/h.

