Niepokojąca sytuacja w pobliżu bazy sił powietrznych USA Mountain Home w stanie Idaho w USA. W niedzielę w trakcie pokazu lotniczego doszło tam do zderzenia dwóch odrzutowców wojskowych. Członkowie obu załóg zdołali się katapultować - podała lokalna gazeta "Idaho Statesman".

Instagram Rolka

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Rzecznik prasowy bazy, cytowany przez Reutersa, poinformował, że na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, a śledczy mający ustalić przyczynę zdarzenia.



Według ustaleń "Idaho Statesman" dwa odrzutowce wojskowe EA-18G Growler zderzyły się w powietrzu w odległości około 3 km od bazy Mountain Home podczas pokazu Gunfighter Skies Air Show.

Załoga bez poważnych obrażeń

Na filmach opublikowanych przez świadków w internecie widać cztery otwierające się spadochrony na tle ogromnych kłębów dymu widocznych po rozbiciu się samolotów.